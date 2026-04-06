[단독] ‘두산밥캣 방지법’, 여당 내부 반발에 막혔다
자본시장법 개정안, 소액주주 권익 보호 위해 제안
유동수 민주당 의원 “시가 흔드는 법, 신중해야”
박범계 의원 “M&A 시장 위축될 수도”
소액주주의 권익을 보호하기 위해 기업 인수합병(M&A)시 합병가액을 ‘주가’가 아닌 ‘공정가치’로 정하게끔 하는 자본시장법 개정안이 여당 내부 반발에 막혀 법안소위를 통과하지 못한 것으로 파악됐다.
국민일보가 6일 확보한 지난 2일 국회 정무위원회 법안1소위 회의록에 따르면 유동수, 박범계 더불어민주당 의원은 같은당 한정애·이정문·김남근·김현정·이강일 의원 등이 발의한 자본시장법 개정안, 이른바 ‘두산밥캣 방지법’에 반대 의견을 피력했다.
유 의원은 “(이 법은)상장사의 시가를 흔드는 것”이라며 “공정가치로 하는 것에 반대하지는 않지만, 현실적으로 법제도를 운영할 때 여러 문제점에 대해 금융 당국이 고민해야 한다”고 지적했다.
또 “이런 법이 나왔다는 건 억지로 주가를 누르는 시장질서 교란행위를 금융감독이 충분히 감독하지 않았기 때문에 발생한 것”이라고 말했다. 개정안은 합병가액에 미래수익가치 등을 반영하도록 하는데, 이미 주가에 이러한 미래 가치까지 반영됐기에 문제는 법이 아니라 금융당국이라는 취지다.
박 의원은 개정안 조항 중 주주총회서 최대주주 본인과 특별관계자가 의결권을 행사하지 않고 결의한 경우 합병가액이 공정한 것으로 간주하는 규정을 문제삼았다. 그는 “의결권을 행사하지 않았다고 공정하다 단정하면 언론과 이해관계자들의 압력이 작용할 여지가 커져 시장이 왜곡될 가능성이 있다”며 “그렇게 되면 M&A시장이 극히 위축될 수도 있다”고 강조했다.
유 의원 또한 “이렇게까지 하면서 대주주가 합병할 이유가 없다”며 “합병은 기본적으로 2개의 회사가 시너지를 내겠다는 건데, 이런 조항을 만들면 대주주가 합병을 굳이 할 이유가 없고 결국 소액주주를 보호하는게 아니게 된다”고 주장했다.
해당 자본시장법 개정안의 입법 취지는 합병가액이 불공정하게 결정돼 투자자가 손해를 입는 상황을 방지하기 위함이다. 김현정 민주당 의원은 개정안의 제안 이유로 “최근 두산밥캣과 두산로보틱스간 포괄적 주식교환 과정이 주가를 기준으로 하도록 한 현행법을 최대치까지 악용했다는 지적이 제기되고 있다”고 적시했다.
실제 연매출 10조원, 영업이익 1조원대로 두산그룹 내 ‘캐시카우’로 불리는 두산밥캣은 2024년 두산의 기업구조 재편 과정에서 적자 계열사인 두산로보틱스와의 포괄적 주식교환 과정에서 불리한 비율로 합병이 추진된 바 있다.
추진 당시 밥캣의 주가가 4만원대, 로보틱스가 8만원대였다. 현행 자본시장법은 주가를 기준으로 합병가액을 산정해, 최종 합병 비율은 밥캣 1주당 로보틱스 0.63주 비율로 합병이 결정된 바 있다. 밥캣 주주의 입장에선 알짜 회사 주식을 적자 기업 주식으로 교환해야 하는 것이다.
이를 두고 당시 두산그룹 및 대주주에 유리한 사업 재편이라는 평가가 나왔다. 일반 주주들 사이에서 불만이 폭발한 이유다. 과거 삼성물산과 제일모직 합병, 동원산업과 동원엔터프라이즈 합병 과정에서도 제기됐던 문제다. 이러한 사태를 방지하기 위해 합병가액 산정방식을 바꾸자는 게 ‘두산밥캣 방지법’의 발의 배경이다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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