벼랑 끝 블랑 감독 여전한 불만…“같은 상황 또 나올까 두렵다”
필립 블랑 현대캐피탈 감독이 챔피언결정전 2차전에서 불거진 판정 논란에 대해 여전히 분을 삭이지 못했다.
블랑 감독이 이끄는 현대캐피탈은 6일 오후 7시 충남 천안유관순체육관에서 2025-2026 V리그 남자부 챔프전 3차전을 치른다. 인천 원정에서 2패를 당한 현대캐피탈은 이날 패할 경우 시리즈를 내주게 되는 만큼 승리가 절실하다.
이날 한국배구연맹(KOVO)은 챔프전 2차전 5세트 비디오판독에 대한 소청심사위원회 결과를 발표했다. 당시 14-13으로 현대캐피탈이 앞선 상황에서 레오(현대캐피탈)의 서브가 라인에 걸쳤지만 최초 판정에 이어 비디오판독 끝에 최종 아웃으로 판정됐다. 블랑 감독은 경기 직후 강하게 항의했고, 구단은 KOVO에 이의를 제기했다. KOVO는 “검토 결과 볼이 최대로 압박된 순간 사이드라인 안쪽 선이 보이는 것으로 확인됐다”며 “로컬룰에 따른 판독이라고 판단해 최종 정심으로 결론 내렸다”고 설명했다.
블랑 감독은 이를 두고 “그 장면이 정심이라면 앞선 13-12 상황에서 마쏘(대한항공)의 블로킹이 사이드라인 부근에 떨어진 뒤 판독 끝에 인으로 선언된 것도 정심인지 묻고 싶다”며 “올 시즌 V리그에서 판정 실수가 많이 나오고 있어 유감스럽다”고 말했다. 이어 “V리그 비디오판독 시스템은 수명을 다했다”며 “부산 원정에서 우리에게 불리한 판정을 내렸던 감독관이 이날 경기에도 배정됐는데, 모든 걸 잊고 경기에 집중하겠다”고 목소리를 높였다.
블랑 감독은 “선수단 내부에도 분노가 남아 있다. 이 감정에 휘둘리기보다 기폭제로 삼아 현 상황을 이겨내길 바란다”며 “선수단에 상처로 남았고, 나 역시 오늘도 비슷한 상황이 다시 반복될지 모른다는 우려가 있지만 모두가 프로답게 이겨내길 바란다”고 말했다.
벼랑 끝에 몰린 상황에서도 각오는 분명했다. 그는 “챔프전에 앞서 인천에서 1승을 한 뒤 천안에서 2승을 거둬 홈 팬들과 우승의 기쁨을 나누기로 계획했다”면서 “우린 이미 인천에서 1승을 했다고 생각하고, 계획대로 천안에서 2연승을 거두겠다”고 강조했다. 그러면서 “누가 진정한 승자가 될지 지켜봐 달라. 우린 죽을힘을 다해 싸울 것”이라고 힘줘 말했다.
천안=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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