尹 체포방해 2심도 징역 10년 구형…오는 29일 선고
체포 방해 및 국무위원 심의권 침해 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 2심에서 특검이 1심과 같은 징역 10년을 구형했다.
내란 특검팀(특별검사 조은석)은 6일 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(부장판사 윤성식) 심리로 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건 항소심 결심 공판에서 징역 10년을 선고해 줄 것을 재판부에 요청했다.
특검팀은 “윤 전 대통령은 범행 전 과정에서 국민으로부터 부여받은 신임을 전면으로 배반함과 동시에 헌정질서를 파괴했다”며 “이 사건 범행은 대통령 지위를 이용하고 국가재원을 동원해 공권력을 사유화하는 등 죄질이 불량하다”고 했다.
이어 “대통령으로서 헌법을 수호하고 집행해야 함에도 범행을 부인하며 수사·재판에 비협조적 태도로 일관하고, 형사처벌을 면하고자 증거를 인멸한 정황도 확인됐다”며 “나아가 1심 판결 이후 국민, 그리고 피고인의 범죄에 휘말려 고통받는 공무원들에게 사죄와 반성할 기회가 있었음에도 여전히 변명하며 억울함을 호소하고 있다”고 짚었다.
징역 5년을 선고한 원심 형량에 대해서도 “행정부 수반이라는 대통령의 지위와 권한을 남용했기에 이 범행은 재범을 상정할 수 없는 범죄에 해당한다”며 “초범이라는 점을 유리한 양형사유로 인정한 것은 국민의 법 감정과 매우 동떨어진 판결로 보인다”고 지적했다.
아울러 특검팀은 윤 전 대통령의 허위 계엄 선포문 행사 혐의(허위작성 공문서 행사)와 외신을 상대로 한 허위 홍보(직권남용) 혐의를 무죄로 본 1심 판단에 사실오인과 법리오해가 있다며 이를 파기하고 공소사실 전부에 대해 유죄를 선고해달라고 요청했다.
허위 계엄 선포문 행사 혐의에 대해 “당시 강의구 전 대통령실 부속실장이 허위 선포문을 자신의 사무실에 보관해 윤 전 대통령의 탄핵·수사 절차에 활용될 수 있었다”며 “문서에 대한 공공의 신용을 위태롭게 한 행위가 없다고 본 원심 판단은 법리를 오해한 것”이라고 했다.
외신을 상대로 한 허위 홍보(직권남용) 혐의와 관련해서도 “해외홍보비서관에게 의무 없는 일을 하게 했다”며 이는 직권남용에 해당한다고 주장했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사