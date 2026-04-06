‘통합우승’ 벚꽃 엔딩 꿈꾸는 KB에 “그냥은 안 돼”
2025-2026 WKBL 포스트시즌 미디어데이
봄 농구 출전권을 얻은 여자프로농구 WKBL 4개 구단 사령탑과 대표 선수들이 저마다 각오를 다졌다. 올 시즌 정규리그 우승팀 청주 KB는 ‘통합우승’을 목표를 밝히며 자신감을 내비쳤다. 정규리그 2위 부천 하나은행은 포스트시즌 축제를 즐기겠다고 강조했다.
김완수 KB 감독은 6일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 2025-2026 WKBL 포스트시즌 미디어데이에서 “만개한 벚꽃처럼 플레이오프와 챔피언결정전 때 선수들의 실력이 만개하도록 만반의 준비를 해서 팬들께 승리를 안겨드리겠다”고 말했다. 정규리그 1위 KB는 챔프전 우승팀을 예측한 미디어 대상 설문조사에서 93.6%의 압도적인 지지를 받았다. 이에 이상범 하나은행 감독은 “현장에 안 나온 데스크 기자들이 투표한 것 아니냐”고 말해 웃음을 자아냈다.
KB는 허예은-강이슬-박지수로 이어지는 ‘허강박’ 트리오를 앞세워 통합우승에 도전한다. 8일부터 시작하는 5전3승제 플레이오프에서 아산 우리은행과 만난다. 두 팀은 3년 연속 봄 농구에서 맞붙는다. 김완수 감독은 “허강박이 건재하기에 어떤 팀을 만나도 이길 자신감이 있다”고 강조했다. 3전 전승을 예고한 강이슬은 “즐기면서 재미있는 경기가 아닌 통합우승을 하겠다”고 말했다.
위성우 우리은행 감독은 “부담 없이 포스트시즌을 맞는 게 처음이다. 어제 여자 배구 GS칼텍스가 재미없게 전승 우승을 차지했다”며 “박 터지게 플레이오프에 임하겠다. 그냥 우승하지 못하도록 재밌는 경기를 하겠다”는 각오를 전했다. 김단비는 우리은행의 플레이오프 열세 관측에 “(KB가 걸으려는)벚꽃길을 자갈길로 만들겠다”며 의지를 드러냈다. 우리은행은 정규리그 최종전 승리로 4위에 올라 극적으로 플레이오프 진출권을 따냈다. 14시즌 연속 포스트시즌 무대를 밟는다.
하나은행은 3위 용인 삼성생명과 플레이오프에서 격돌한다. 이상범 감독은 “플레이오프는 축제다. 선수들이 마음 편히 놀면서 한다는 생각으로 편하게 경기에 임했으면 좋겠다”며 “개개인이 자신과의 싸움을 잘 이겨내서 좋은 성적을 내길 바란다”고 말했다. 정예림은 “감독님이 정규리그와 달리 플레이오프는 다음이 없다는 말씀을 하셨다. 자기 자신과의 싸움은 물론 다른 팀도 이기겠다”고 목소리를 높였다.
삼성생명은 플레이오프에서 하나은행에 밀릴 것으로 예측됐다. 하상윤 삼성생명 감독은 “팀에서 4년째를 맞았는데 계속 3등에 머물고 있는 징크스를 깰 때가 된 것 같다”며 “플레이오프는 기세 싸움이다. 하나은행의 돌풍을 잠재워보겠다”고 다짐했다. 강유림은 “세 시즌 연속 플레이오프에서 탈락했는데, 간절한 마음으로 챔프전 진출에 도전하겠다”며 “스포츠의 재미는 예측을 깨는 것이다. 그런 모습을 보여드리겠다”고 말했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사