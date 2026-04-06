남양주시, 재개발·재건축 ‘원패스’ 도입…정비사업 가속
경기 남양주시가 재개발·재건축 정비사업에 ‘원패스(ONE-PASS)’ 행정체계를 도입해 사업 기간 단축에 나선다.
남양주시는 지난 3일 시청 목민방에서 관내 재개발·재건축 정비사업 조합장과 추진위원장 등이 참석한 가운데 간담회를 열고 ‘남양주형 주택정비 ONE-PASS 추진계획’을 공유했다. 이번 간담회는 정비사업의 신속하고 안정적인 추진을 위한 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 간담회에는 주광덕 시장과 시 관계자를 비롯해 조합장 12명, 추진위원장 2명이 참석해 사업 추진 현황을 공유하고 현장의 애로사항과 개선 방안을 논의했다.
시는 정비사업 장기화로 인한 주민 불편과 사업비 증가 문제를 해결하고 향후 수요 확대에 대응하기 위해 단계별 행정지원 체계를 강화할 방침이다. 이를 위해 실무협의기구 설치와 통합심의위원회 운영 등 ‘원패스’ 방식의 행정 시스템을 구축한다.
특히 부시장 주재 실무협의기구를 통해 협의 지연 요인을 최소화하고, 건축·경관·교통·재해영향·도시계획 등 각종 심의를 통합 처리하는 통합심의위원회를 운영해 사업 속도를 높일 계획이다.
이와 함께 해체공사 통합감리 기준을 마련하고 조합 임원 대상 운영 및 윤리 교육을 강화해 정비사업의 전문성과 투명성도 확보한다. 또한 맞춤형 정비사업 지원체계를 통해 현장 중심의 행정 지원을 확대할 예정이다.
시는 이번 정책을 통해 정비사업 전 과정에서 불필요한 지연을 줄이고 전체 사업 기간을 최대 6~7년 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 바탕으로 원도심 균형 발전과 주거환경 개선 효과도 동시에 도모한다는 계획이다.
주광덕 남양주시장은 “정비사업은 시민의 주거환경을 개선하고 원도심에 활력을 불어넣는 핵심 정책”이라며 “신속하고 체계적인 사업 추진을 위해 행정적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다. 이어 “예측 가능한 절차와 책임 있는 행정을 통해 사업 추진 속도를 높이고 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 덧붙였다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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