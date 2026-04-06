정규시즌 홈런왕도 ‘GO’…고명준 “포스트 최정 욕심”

SSG 랜더스 차세대 거포 고명준이 최근 인천 SSG랜더스필드에서 진행된 국민일보와의 인터뷰 도중 구단을 대표하는 시그니처 포즈(L)를 선보이며 사진 촬영을 하고 있다. 인천=최원준 기자

고명준의 방망이가 시즌 초반부터 식을 줄 모르고 있다.

함께 야구할 수 있어 든든하고 행복하다”고 말했다.

02즈의 성장과 함께 SSG도 개막 후 8경기에서 7승 1패로 단독 선두를 달리며 순항 중이다. 고명준은 “지난 시즌 가을의 아픔을 한시도 잊은 적이 없다. 올해는 반드시 우승할 것”이라고 힘줘 말했다.