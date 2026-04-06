김태흠 지사 “고유가 피해지원금 전액 국가 부담해야”
김태흠 충남지사가 고유가 피해지원금 등 국가 주도 정책은 지방비 부담 없이 국비 100%로 지원해야 한다고 강조했다.
김 지사는 6일 오전 충남도청에서 열린 지휘부 회의에서 “정부는 초과세수를 활용한 ‘빚 없는 추경’이라는 입장이지만 지방은 부동산 경기 침체로 지방세가 감소하고 있어 지방재정 보충이 필요한 상황”이라며 “고유가 피해지원금 등 민생 안정을 위한 국가 주도의 정책은 전액 국비로 부담하는 것이 타당하다”고 말했다.
지방교부세 증가분은 내국세 결산 정산될 교부세 정산분을 미리 집행하는 성격이기 때문에 실질적인 지방재정 보충으로 보기에는 한계가 있다는 게 김 지사의 입장이다.
김 지사는 “정산분이 통상적인 절차에 따라 교부되는 경우 지방자치단체가 지역 여건에 맞는 사업에 자율적으로 활용할 수 있으나 이번 추경을 통해 배분되면서 중앙정부 사업을 뒷받침하는 용도로 사용이 제한되고 있다”고 우려를 표했다.
그는 “민생을 살리겠다는 취지가 ‘가불 추경’으로 인해 오히려 장래 지방재정을 압박하는 수단이 돼서는 안 된다”며 “초과세수는 지방재정 여건을 보완하는 방향으로 검토할 필요가 있다”고 덧붙였다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사