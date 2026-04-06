김태흠 지사 “고유가 피해지원금 전액 국가 부담해야”

김태흠 충남지사. 충남도 제공

“정부는 초과세수를 활용한 ‘빚 없는 추경’이라는 입장이지만 지방은 부동산 경기 침체로 지방세가 감소하고 있어 지방재정 보충이 필요한 상황”이라며 “고유가 피해지원금 등 민생 안정을 위한 국가 주도의 정책은 전액 국비로 부담하는 것이 타당하다”고 말했다.