여왕, 돌아왔다…박지수, WKBL 통산 5번째 MVP
‘여왕’ 박지수(청주 KB)가 2년 만에 여자프로농구 정규리그 최고 자리에 복귀했다. 박지수는 트리오를 이뤄 우승을 합작한 팀 동료 허예은, 강이슬과 치열한 집안싸움 끝에 통산 5번째 최우수선수(MVP) 등극의 영예를 안았다.
박지수는 6일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 2025-2026 WKBL 정규리그 시상식에서 기자단 투표 119표 중 53표를 얻어 허예은(31표), 강이슬(24표)을 제치고 MVP로 선정됐다. 해외 진출을 앞둔 2023-2024시즌 만장일치 MVP를 포함해 리그 최초 8관왕을 달성했던 그는 국내 복귀와 동시에 팀의 우승 주역으로 활약하며 최고의 별이 됐다.
박지수는 “저희 팀 선수 3명이 나란히 MVP 후보에 올라 더욱 뜻깊다. 각 포지션에서 자기 역할을 한 선수들이 있어 이 자리까지 왔다”며 “2년 전 정규리그 우승을 하고도 마지막에 밟지 못한 (챔피언결정전) 정상에 오르겠다”고 말했다.
박지수는 박혜진(부산 BNK)과 함께 MVP 현역 최다 수상 공동 1위(5회)로 올라섰다. 정선민(은퇴)의 역대 최다 7회 수상 기록에도 다가섰다. 박지수는 “선수라면 누구나 기록에 욕심이 있다. 제가 MVP 선배들을 동경했던 것처럼 후배들에게 부끄럽지 않은 모습을 보여주고 싶다”고 말했다.
정규리그 우승팀 KB는 시즌 베스트5에 허예은(가드), 강이슬(포워드), 박지수(센터) 3명의 선수를 배출했다. 나머지 두 자리는 아산 우리은행 김단비(포워드)와 BNK 안혜지(가드)가 챙겼다.
이상범 하나은행 감독은 단일리그 기준 비우승팀 소속 최초로 지도자상을 받았다. 지난 시즌 꼴찌였던 하나은행은 2위로 정규리그를 마쳤다. 김정은(하나은행)은 은퇴 시즌에 역대 최다 출전(620경기), 최다 득점(8476점) 기록을 세운 공로를 인정받아 특별상을 받았다. 이이지마 사키(하나은행)는 만장일치로 아시아쿼터선수상을 수상했다.
WKBL 플레이오프는 8일부터 시작된다. KB는 전통의 라이벌 우리은행과, 하나은행은 용인 삼성생명과 맞붙는다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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