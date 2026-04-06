조달청 “정부 비축 차량용 요소 무단 사용 업체 적발”

현재 차량용 요소는 조달청이 구매한 비축물자를 요소수 생산업체의 창고에 보관하는 ‘타소비축’ 방식으로 운영하고 있다.

강성민 조달청 차장은 “현재 차량용 요소는 재고가 충분하다. 추가 확보한 계약물량도 지속적으로 국내에 도입될 예정이어서 공급 차질 가능성은 거의 없다”며 “앞으로도 비축물자 재고관리를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.