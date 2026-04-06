조달청 “정부 비축 차량용 요소 무단 사용 업체 적발”
정부가 비축한 차량용 요소를 무단 사용한 업체가 적발됐다.
조달청은 지난달 31일 경남에 위치한 한 요소수 생산 업체가 정부가 비축한 요소 일부를 무단 사용한 정황을 포착하고 경찰에 수사를 의뢰했다고 6일 밝혔다.
업체가 보관하던 조달청 소유의 차량용 요소 약 500t은 조달청 비축기지로 이관했다.
현재 차량용 요소는 조달청이 구매한 비축물자를 요소수 생산업체의 창고에 보관하는 ‘타소비축’ 방식으로 운영하고 있다.
중동 전쟁 발발 이후 조달청은 타소비축 중인 차량용 요소의 재고현황을 매일 점검하고 있다. 이 업체는 조달청의 재고조사 이후 비축 재고 일부를 무단 사용한 것으로 파악됐다.
강성민 조달청 차장은 “현재 차량용 요소는 재고가 충분하다. 추가 확보한 계약물량도 지속적으로 국내에 도입될 예정이어서 공급 차질 가능성은 거의 없다”며 “앞으로도 비축물자 재고관리를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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