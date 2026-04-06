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‘서울 청년수당’ 수혜자가 멘토로… 오리엔테이션 진행

입력:2026-04-06 17:51
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‘청년수당 커뮤니티 데이’ 포스터. 서울시 제공

서울시는 지난 4일 서울광역센터에서 ‘청년수당 커뮤니티 데이’에 참석할 멘토 100명을 대상으로 오리엔테이션을 개최했다고 6일 밝혔다.

올 7월과 10월 열리는 커뮤니티 데이는 청년수당을 지원받았던 청년이 또래 청년의 성장을 돕는 멘토가 될 수 있도록 기획됐다. 2017~2025년 청년수당을 지원받아 취업하거나 창업한 100명이 올해 청년수당을 받는 이들에게 조언하는 것이다. 지난해 같은 행사에 멘토가 8명이었는데 올해 100명으로 대폭 늘었다.

오리엔티이션은 멘토가 지녀야 할 태도와 효과적인 소통을 할 수 있는 방법을 다룬 전문 강의로 구성됐다. 이달 중 멘토를 대상으로 한 전문 프로필 촬영도 진행된다. 멘토는 활동에 따른 활동비를 지급받는다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 “커뮤니티 데이는 청년수당에 먼저 참여했던 청년들이 자신의 성장 경험을 후배들에게 공유할 수 있는 프로그램”이라며 “앞으로도 청년들이 지원 대상에서 미래 도시 경쟁력의 핵심 파트너로 전환될 수 있도록 다양한 프로그램을 선보이겠다”고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

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