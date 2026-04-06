파주 ‘민통선 모바일 출입시스템’ 4년 만에 이용 18배↑
연간 12만건·월 1만건 돌파
접경지역 출입체계 획기적 개선
경기 파주시가 도입한 ‘민통선 모바일 출입시스템’이 4년 만에 이용 건수 18배 증가를 기록하며 접경지역 출입 체계 혁신 성과를 입증했다.
파주시는 민북지역 역점 사업으로 추진한 ‘민통선 모바일 출입시스템’이 연간 출입 건수 12만건을 돌파했다고 6일 밝혔다. 이 시스템은 민간인 통제구역 출입 절차를 스마트폰 기반 QR코드 인증 방식으로 전환한 것으로, 2022년부터 전면 시행됐다.
시행 첫해인 2022년 연간 6673건이었던 출입 건수는 2023년 2만8891건, 2024년 8만7843건, 2025년 12만1423건으로 매년 큰 폭으로 증가했다. 이는 시스템 도입 이전 대비 약 18배 증가한 수치다. 월평균 출입 건수 역시 같은 기간 556건에서 1만119건으로 늘어나 ‘월 1만 건 시대’를 열었다.
현장에서도 긍정적인 평가가 이어지고 있다. 군 관계자는 모바일 QR코드 인증 도입으로 통일대교에서의 신분 및 차량 확인 속도가 크게 빨라졌다고 밝혔으며, 국방안보 강화와 출입 절차 효율화에 기여하고 있다고 평가했다.
이 시스템은 보안성을 강화한 ‘움직이는 QR코드’ 인증 기술을 적용한 것이 특징이다. 여기에 GPS 기반 기능을 결합해 비상시 구조 신호 전송, 위험지역 접근 알림, 민통선 내 재난·안전 상황 실시간 안내 등 영농인 안전사고 예방 기능도 함께 제공한다.
파주시는 2023년과 2024년 기능 개선을 통해 사용자 편의성과 시스템 안정성을 지속적으로 보완해 왔으며, 향후에도 현장 중심의 개선을 이어갈 방침이다.
시 관계자는 “접경지역 주민들의 불편을 줄이기 위해 생활 밀착형 행정 혁신을 지속하고 있다”며 “군과의 협력을 바탕으로 안정적인 시스템 운영과 출입 체계 고도화를 이어가겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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