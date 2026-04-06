방송 안 했는데 1위? 아이유·변우석이 선택한 21세기 신분 상승 로맨스
2024년 대한민국을 ‘선재 열풍’으로 물들였던 배우 변우석이 교복을 벗고 왕자로 돌아왔다. 상대는 명실상부한 ‘흥행 퀸’ 아이유. 드라마 팬들이라면 꿈에서나 그렸을 법한 역대급 조합이 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’을 통해 안방극장을 찾는다.
6일 서울 강남구 조선팰리스에서 진행된 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회에는 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연과 박준화 감독이 참석했다. 입헌군주제 국가라는 가상의 설정을 바탕으로, 모든 것을 가졌지만 평민이라는 신분 때문에 매사 짜증이 가득한 재벌 3세 성희주와 왕의 아들이지만 규율 탓에 아무것도 가질 수 없는 이안대군의 운명 개척 로맨스를 그리는 드라마다.
방송 전부터 분위기는 뜨겁다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 3월 4주차 화제성 순위에서 미방영 작품임에도 TV-OTT 드라마 화제성 1위를 기록했는데, 이는 화제성 조사 시작 이래 최초의 기록이다. 박준화 감독은 “처음 미팅 자리에서 두 배우를 봤을 때 ‘왕이 될 상이다’라고 느꼈을 정도로 고급스러운 분위기를 가졌다”며 비주얼과 연기력 모두에 대한 자신감을 드러냈다.
아이유는 자신이 맡은 성희주 캐릭터에 대해 “욕심과 화가 많지만 귀여움도 있는 입체적인 인물이라 길게 고민하지 않고 선택했다”고 밝혔다. 변우석도 “대본을 처음 읽었을 때부터 장면이 머릿속에 잘 그려졌다. 소리 내서도 빛나서도 안 되는 왕실의 차남 이안대군의 서사에 깊이 공감했다”며 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다.
이번 작품은 두 배우의 10년 만의 재회라는 점에서도 주목받고 있다. 2016년 방영된 SBS 드라마 ‘달의 연인-보보경심 려’에서 변우석은 아이유의 바람난 전 남자친구로 출연했던 인연이 있다. 아이유는 “당시의 과오를 몇 배로 씻어내겠다는 각오로 너무 멋진 캐릭터가 되어 돌아와 줬다”며 “10년 동안 이 작품을 준비해온 사람들처럼 어색함이 전혀 없었고 10년 뒤에도 함께하고 싶을 만큼 호흡이 잘 맞았다”고 전했다.
전작 ‘선재 업고 튀어’로 신드롬급 인기를 얻었던 변우석은 차기작에 대한 부담에 관해 “(부담이 없지는 않지만) 관심을 주시는 만큼 캐릭터를 잘 표현해야 한다는 책임감으로 임했다”고 말했다.
냉철한 총리 민정우 역의 노상현과 왕비 윤이랑 역의 공승연, 이안대군의 보좌관 최현 역의 유수빈, 도혜주 역의 이연 등 탄탄한 조연진의 활약도 기대를 더한다. 이연이 “아이유 선배님의 팬이라 몰입에 어려움이 없었다”고 하자 아이유는 “나도 연이의 팬이었다. 이름처럼 ‘연’이 찾아온 기분”이라고 화답했다.
각자의 캐릭터에 빙의해 시청률에 대한 각오를 밝혀 달라는 요청에 아이유는 “업계 1위 타이틀을 놓쳐본 적 없다. 무조건 1위로 만들 것”이라고 했다. ‘21세기 대군부인’은 오는 10일 오후 9시40분 첫 방송된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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