김성희 부산경찰청장 취임…민생범죄 대응 강화
보이스피싱·마약 등 범죄 대응 강조
‘원인 치유형 치안’ 추진 방향 제시
서면지구대 방문…현장 점검 나서
신임 김성희 부산경찰청장이 취임과 함께 민생 범죄 대응 강화와 현장 중심 치안을 핵심 과제로 제시했다.
김 청장은 6일 부산경찰청 추모 공간 참배를 시작으로 지휘부 간담회를 갖고 공식 업무에 들어갔다.
그는 간담회에서 “올바르고 강인한 스마트 부산경찰”을 조직의 지향점으로 제시하며 시민 안전 확보를 위한 치안 역량 강화를 강조했다.
특히 보이스 피싱 등 금융 범죄와 마약 범죄, 관계성 범죄를 주요 대응 과제로 꼽고, 범죄 발생 이후 대응을 넘어 원인을 차단하는 ‘원인 치유형 치안’을 강화하겠다는 방침을 밝혔다.
김 청장은 “경찰은 헌법 가치를 가장 직접적으로 구현하는 기관”이라며 인권 중심의 치안 활동과 기본 원칙 준수를 강조했다. 이어 유관기관과의 협력을 통해 지속 가능한 지역 안전 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
또 올해 10월 공소청·중수청 체계 도입과 6·3 지방선거 등 치안 환경 변화에 대비해 경찰의 전문성과 책임성을 한층 강화해야 한다고 강조했다.
취임 첫날 오후에는 부산 최대 번화가인 서면지구대를 방문해 현장 경찰관을 격려하고 치안 상황을 점검할 예정이다. 서면 일대는 하루 유동 인구가 100만명에 달하고 하루 평균 80건 이상의 112 신고가 접수되는 등 부산에서 치안 수요가 가장 높은 지역이다.
김 청장은 경찰대 9기로 서울대 행정학 석사와 경기대 경호보안학 박사 학위를 취득했으며, 경찰청 대변인과 경남경찰청장을 역임했다. 최근 치안정감으로 승진해 경찰대학장 직무대리를 맡았으며 이번에 제37대 부산경찰청장으로 취임했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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