제2의 ‘빗썸 오지급 사태’ 막는다… 5분마다 잔고 대조

융당국과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사)는 이번달 중 자율규제를 정비하고, 5월까지 관련 전산 시스템 구축을 마칠 계획이다. 당국은 법률 검토를 거쳐 빗썸에 대한 본격적인 제재 절차에도 착수할 방침이다.

다음달부터 국내 가상자산 거래소는 장부상 보유량과 실제 가상자산 잔고를 5분마다 대조하고, 대규모 오차가 발생하면 즉시 거래를 차단해야 한다. 62조원 규모의 유령코인이 잘못 지급된 이른바 빗썸 사태의 재발을 막기 위한 조치다.금융위원회는 6일 ‘가상화폐거래소 제도 개선 방안’을 발표했다. 핵심은 이용자 자산을 상시 점검하는 체계를 만드는 데 있다. 금융당국은 5월부터 모든 거래소가 장부상 보유량과 실제 지갑 잔고를 5분마다 맞춰보는 시스템을 갖추도록 할 방침이다. 큰 차이가 발견되면 거래를 자동으로 멈추는 ‘킬 스위치’ 기준도 마련한다.이벤트 보상 지급처럼 수작업이 필요한 고위험 거래에 대한 통제도 강화한다. 거래소는 이런 거래를 고유 계정이 아닌 별도 계정으로 관리해야 한다. 사전 지급 계획과 실제 지급 대상, 금액이 맞는지 자동으로 검증하는 시스템도 갖춰야 한다. 입력 단계에서는 제3자 확인과 다중 승인 체계도 도입된다.거래소 내부통제 기준도 금융회사 수준으로 강화된다. 금융당국은 표준 준법감시 프로그램과 위험관리 기준을 마련할 계획이다. 거래소별로 위험관리책임자와 위원회를 두는 방안도 추진된다.금융당국은 빗썸 사태 직후 약 한 달간 거래소 실태를 점검했다. 그 결과 일부 거래소는 장부 보유량과 실제 보유량을 비교·검증하는 절차(잔고대사)를 24시간(하루) 단위로 진행하는 등 미흡한 관리 행태를 보였다. 금박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지