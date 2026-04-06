서울시 “한강 유람선 좌초 원인, 운항자 주의 태만”
서울시는 지난달 발생한 한강 유람선 ‘러브크루즈호’ 좌초 원인이 ‘운항사의 안전관리 소홀, 운항자의 주의 태만’인 것으로 파악됐다고 6일 밝혔다. 운항사인 이랜드크루즈에 과태료 100만원을, 러브크루즈호에 1개월 운항 정지 처분을 내릴 방침이다.
시는 사고 원인 규명을 위해 지난달 30일부터 지난 3일까지 현장 조사와 관계자 면담을 실시했다. 앞서 지난달 28일 오후 8시30분쯤 한강 반포대교 인근에서 운항되던 러브크루즈호가 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 발생했다. 소방 당국과 경찰은 승객 359명을 구조정에 옮겨 태워 육지로 이송해 모두 구조했다. 인명피해는 없었다.
조사 결과 해당 선박이 ‘동작대교(상행)~반포대교’ 구간에서 러브크루즈호가 유람선의 통상적인 운항 경로를 벗어난 것으로 나타났다. 2.2m인 흘수(물 위에 떠 있을 때 선체가 가라앉는 깊이)를 세심히 고려했어야 했는데, 한강 남단에 붙어 운항하다가 사고가 났다는 것이다.
러브크루즈호는 사고 직후 119수난구조대, 한강경찰대, 서울시 미래한강본부에 즉각적인 신고와 보고를 하지 않은 것으로도 파악됐다. 시 관계자는 “초기 수습 조치가 부적절했다고 판단하고 있다”고 말했다.
시는 사고 발생 보고를 하지 않은 이랜드크루즈에 과태료 100만원을 부과할 계획이다. 유도선 사업법 제29조가 규정한 보고 의무를 이행하지 않았다는 것이다. 또 주의 의무 태만으로 사고가 발생한 것을 유도선 제9조 위반으로 봐 러브크루즈호에 1개월 운항 정지 행정 처분을 부과할 예정이다.
시는 재발 방지 대책 마련에도 나선다. 이랜드크루즈에 유람선 안전 운항 계획을 요구해 제출받을 방침이다. 또 안정적인 항로를 확정 지어 운항하고 수심 모니터링을 하도록 개선 명령을 내릴 계획이다. 한강에서 운항하는 전체 유·도선을 점검하고 관련자를 대상으로 한 안전 교육을 진행할 예정이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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