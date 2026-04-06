中서 또 무차별 흉기 난동…“6명 숨지고 10명 부상”
중국 랴오닝성 선양에서 무차별 흉기 난동 사건이 발생해 6명이 숨졌다는 중화권 언론의 보도가 나왔다. 중국 당국은 이번 사건에 대해 아무런 발표도 하지 않고 있다.
6일 대만 동삼신문과 홍콩 성도일보 등에 따르면 지난 4일 선양시 허핑구 타이위안구의 한 초등학교 근처 시장에서 한 남성이 흉기를 들고 시민을 공격했다. 동삼신문은 이번 사건으로 6명이 숨지고 10명이 다쳤다고 전했다.
소셜미디어에 올라온 영상과 사진에는 피해자들이 피를 흘리며 거리에 쓰러진 모습이 담겼다. 경찰과 구조대원들이 출동해 부상자를 이송하고 현장을 조사하는 사진도 공개됐다. 목격자들은 용의자가 100m 거리를 이동하면서 행인들을 향해 흉기를 휘둘렀다고 전했다.
동삼신문은 용의자가 인근 건물로 도주한 뒤 추락해 사망했다고 전했다. 대만 삼립신문은 이번 사건을 사회적 불만에 따른 무차별 보복 범죄로 추정했다.
최근 중국에선 무차별 흉기난동과 차량돌진 범죄가 잇따르고 있다. 지난달 29일에는 베이징 다한지 전통시장에서 한 남성이 불도저를 몰고 행인들 사이로 돌진해 다수의 사상자가 발행했다. 베이징 공안당국이 이 사건에 대해 함구하는 가운데 인리 베이징시 당서기는 최근 “사회 치안 유지와 폭력 범죄 단속을 강화해야 한다”고 강조했다.
같은 달 31일에는 후베이성 우한에서 한 남성이 흉기를 휘두르며 무차별 공격을 감행했다. 우한 경찰은 부상자가 4명이며 생명에 지장이 없다고 발표했지만, 실제 사상자 수는 훨씬 더 많다는 소문이 퍼지면서 불안감이 커지고 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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