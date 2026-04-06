‘헌팅 성지’ 된 교보문고…주말 4시 재테크 코너가 명당?

교보문고, 관련 민원 잇따르자 ‘독서 공간 에티켓’ 안내문 비치

서울 종로구 교보문고 광화문점. 연합뉴스

인스타그램에서 '교보문고'를 검색한 결과. 인스타그램 캡처

재테크 코너가 번따 성지”라며 한쪽에 자리를 잡고 책을 펼친다. 그는 ‘번호 따일 때까지 기다린다’며 책을 읽는 척한다. 하지만 결국 아무도 말을 걸지 않자 “번따 당할 때까지 (서점에) 가본다”며 매장을 떠난다.

지난달 30일 광화문 교보문고에 설치된 '독서공간 에티켓' 안내판. 연합뉴스