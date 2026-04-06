김부겸과 ‘원팀’…민주당 오중기 후보 경북도지사 출마 선언
“경북 심장 다시 뛰게 하겠다”…행정통합 재추진·일자리 창출 공약으로 제시
오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보가 6일 국회 소통관과 경북도의회에서 기자회견을 열고 “멈춘 경북의 심장을 다시 뛰게 하겠다”며 경북도지사 출마를 공식 선언했다.
오 예비후보는 출마 선언에서 “현재의 일자리 부족과 정치적 정체 현상을 극복하기 위해 특정 정당 중심에 대한 맹목적 지지의 사슬을 과감히 끊고 새로운 경북의 미래로 가야 한다”고 말했다.
그러면서 전쟁 등 급변하는 세계정세 속에서 진영논리를 넘어선 이재명 정부의 ‘세계 속의 대한민국’ 비전을 실현하고 ‘경북의 새로운 미래’를 열기 위해 도민들의 과감한 결단을 호소했다.
오 예비후보는 “사람들이 미련하다 할 때도 20년 동안 경북을 지켜왔으며 그동안 도지사 3번, 국회의원 3번 해서 모두 여섯 번 떨어졌고 이번이 7번째 도전”이라고 회고했다.
이어 “낙선의 세월은 좌절이 아니라 경북의 자존심을 다시 세우라는 도민들의 무서운 명령이었다”며 “이번 선거를 7전 8기의 의지로 경북의 새로운 역사를 쓰는 시작점으로 삼겠다”고 밝혔다.
오 예비후보는 경북 도약과 도민의 삶을 위한 4대 핵심 공약도 발표했다.
이번 선거에서 반드시 승리해 보수 텃밭 경북을 ‘변화의 대명사’로 만들고 도민의 아픔을 우선하는 ‘현장 중심 도정’을 펼치겠다고 약속했다.
또 김부겸 대구시장 후보와 원팀이 돼 ‘대구·경북 행정통합’의 불씨를 되살리겠다고 강조했다. 정치적 계산으로 멈춰버린 통합 논의를 재점화해 20조원 규모의 예산과 강력한 지방분권 권한을 확보하고 실질적인 대구·경북 경제공동체를 출범하겠다고 제시했다.
오 예비후보는 이재명 정부의 실용주의 철학으로 경북의 ‘미래 성장 엔진’을 가동하겠다고 공약했다. 대구·경북 신공항, 에너지 고속도로와 함께 포항의 이차전지, 구미의 반도체, 안동의 바이오 등 권역별 전략 산업벨트를 조성해 일자리 생태계를 획기적으로 구축하겠다는 구상을 내놨다.
그는 1967년 경북 포항 출신으로 포항 대동고와 영남대 철학과를 졸업하고 20년 넘게 민주당의 험지인 경북지역에서 경북도당 위원장을 맡았다.
문재인 정부 시절 청와대 균형발전비서관실 선임행정관을 지냈으며 2018년 경북도지사에 출마해 34%를 득표했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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