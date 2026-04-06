크래프톤 배틀그라운드 모바일, ‘캐치! 티니핑’ 콜라보
크래프톤의 배틀그라운드 모바일이 SAMG엔터의 애니메이션 지식재산균(IP) ‘캐치! 티니핑’과 컬래버레이션을 진행한다.
이번 협업은 6일부터 5월 초까지 이어진다. 시즌6 ‘프린세스 캐치! 티니핑’을 기반으로 캐릭터와 세계관 요소를 다양한 인게임 콘텐츠로 선보인다.
이용자들은 테마 보상을 획득할 수 있는 이벤트에 참여할 수 있다. 7일 출석 이벤트를 완료하면 티니핑 배경음악을 획득한다. 미션을 통해 추가 배경음악과 프로필, 테두리 등 콜라보 보상이 지급된다. 테마 모드와 클래식 모드를 플레이하는 과정에서도 자연스럽게 이벤트 보상 획득이 가능하다.
티니핑 IP를 모티브로 제작된 전용 테마 아이템도 출시된다. 멜빵 바지 세트와 로미 공주 의상 세트를 비롯해 UMP45 총기 스킨, 버기 차량 스킨, 낙하산, 배낭, 인기도 스티커, 페인트 아이템 등이 상점에 추가된다.
공식 커뮤니티에서는 게임 내 티니핑 전광판 인증 이벤트를 열고 참여자에게 배경음악과 실물 굿즈를 제공한다.
컬래버레이션에 대한 자세한 내용은 배틀그라운드 모바일 공식 카페에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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