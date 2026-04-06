“경선 결과 가처분 신청, 공천불복 간주해 25% 감점” 정청래 강수
더불어민주당이 지방선거 후보자가 경선 결과에 대해 가처분을 신청할 경우 공천 불복 행위로 간주한다는 당 지도부 방침을 전국 17개 시·도당에 안내했다.
민주당은 지난 3일 조승래 사무총장 명의로 17개 시·도당위원장에게 ‘재심위원회 운영에 관한 당대표 지시사항’ 제목의 공문을 발송하고 이같이 밝혔다.
공문에는 “2026년 3월 30일 제250차 최고위원회의에서 논의된 당대표 지시사항에 대해 아래와 같이 안내한다”며 “공천 심사 결과, 경선 결과에 대해 가처분 신청은 당헌 제84조에 의거해 공천 불복 행위로 간주한다”고 적혀 있다.
당헌 제84조의 3항은 ‘모든 당직선거와 공직선거 후보자 선출을 위한 선거에 출마한 후보자가 그 결과에 불복하는 행위를 한 때에는 이후 모든 선거에 10년간 후보자가 될 수 없다’고 규정하고 있다.
공문에는 “이번 공천심사 과정에서 과거 후보자의 당을 상대로 한 가처분 신청에 대해서 공천 불복으로 간주해 감점(-25%)을 적용하고 있음을 알려드린다”고 적시됐다.
민주당은 재심 절차와 관련한 안내도 덧붙였다. 공문에는 “향후 공천 과정의 신속한 진행을 위해 당헌 102조(재심)에 의거 후보자의 경선 재심 신청 기간을 48시간 이내로 단축해 조정할 수 있다”고 알렸다.
이어 “시·도당 재심위원회는 경선에 대한 재심에서 신청자의 주장이 허위로 판명되거나 무고임이 밝혀질 경우 이를 해당 행위, 공천 불복 행위로 간주할 것이며 그에 상응하는 징계 처분은 물론 향후 선거 출마 시 불이익을 받을 수 있음을 후보자와 후보자 선거사무소에 반드시 통보해 주시기를 바란다”고 당부했다.
앞서 현금 살포 의혹이 불거져 전격 제명당한 김관영 전북지사는 지난 2일 서울남부지법에 ‘제명처분 효력정지 가처분 신청’을 접수한 바 있다. 당 지도부는 특정 인물이나 사건과 무관하게 선거철마다 공천 불복 이의 제기가 잇따라 판단 기준을 재차 설명하는 차원이라고 설명했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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