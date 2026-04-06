‘인천∼서울’ 제4경인고속화도로 민자적격성조사 타당성 확보

제4경인 고속화도로 노선도. 인천시 제공

지난 2024년 7월 롯데건설에서 민간투자사업으로 제안해 시작됐다. 이후

시는 관계기관 협의를 거쳐 같은해 10월 한국개발연구원에 민자적격성조사를 의뢰했다.

민자적격성조사는 비용 대비 편익(B/C값) 분석을 포함한 사업타당성(AHP) 검토와 민간투자방식 적합성(VfM) 여부를 판단하는 절차다. 이번 조사 결과로 사업 타당성이 확보됐다.

특히 오는 2035년 기준 사업 시행 시 경인고속도로 교통량은 약 10.2%, 제2경인고속도로는 약 13.2% 감소할 것으로 예측된다. 인천항에서 강남까지 첨두시간 통행시간도 최대 25분 단축될 전망이다.

이와 함께 통행시간 단축과 물류 효율성 향상을 통해 사회적 비용 절감, 고용 창출, 원도심 접근성 개선 등 다양한 경제·사회적 효과도 기대된다.