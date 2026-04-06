전현직 시·구의원 60명, 신수정 광주 북구청장 후보 공개 지지

“검증된 실력으로 북구 지도 새롭게 그려야”

더불어민주당 신수정 광주 북구청장 예비후보 지지를 선언한 전현직 광주광역시 시·구의원들이 6일 오후 신 예비후보 선거사무소에서 기념사진을 촬영하고 있다. 신수정 예비후보 측 제공

더불어민주당 광주 북구청장 후보 경선 결선을 앞두고 전현직 시·구의원 60명이 신수정 예비후보를 공개 지지하고 나섰다.



전현직 광주광역시 시·구의원 60명은 6일 오후 3시 민주당 신수정 북구청장 예비후보 선거사무소에서 신 예비후보 지지를 공식 선언했다.



이날 조호권 전 광주시의회 의장은 “행정은 연습하는 자리가 아니다. 지금은 검증된 실력으로 북구의 지도를 새롭게 그려야 할 때”라며 “지방의회 5선의 경륜과 광주광역시의회 최초 여성 의장으로서 입증한 리더십, 광주·전남 행정통합이라는 역사적 갈림길에서 의회 의결이라는 첫 번째 책임을 완수해낸 신수정 예비후보의 역량은 대통합시대 거점 도시와 AI 대전환 등 북구의 미래 비전을 구체적인 현실로 전환할 강력한 추진력이 될 것”이라고 밝혔다.



박순애 전 북구의원도 “신 예비후보는 소외된 이웃의 권리를 정책의 중심에 세우고, 골목상권과 소상공인의 생존을 지키는 조례와 예산을 실질적으로 만들어왔다”며 “민생의 현장에서 증명해온 실무형 리더십은 복지와 경제가 함께 살아나는 북구를 이끌 가장 현실적인 힘이 될 것”이라고 말했다.



신 예비후보는 “전현직 시·구의원 여러분의 지지는 북구의 대도약을 반드시 이루라는 엄중한 책임의 표현”이라며 “그 뜻을 가슴 깊이 새기고, 검증된 실력으로 북구의 변화를 결과로 증명하겠다”고 화답했다.



신수정·정다은 후보간 맞대결로 치러지는 더불어민주당 광주 북구청장 후보 경선 결선 투표는 오는 8일부터 10일까지 3일간 진행된다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당 광주 북구청장 후보 경선 결선을 앞두고 전현직 시·구의원 60명이 신수정 예비후보를 공개 지지하고 나섰다.전현직 광주광역시 시·구의원 60명은 6일 오후 3시 민주당 신수정 북구청장 예비후보 선거사무소에서 신 예비후보 지지를 공식 선언했다.이날 조호권 전 광주시의회 의장은 “행정은 연습하는 자리가 아니다. 지금은 검증된 실력으로 북구의 지도를 새롭게 그려야 할 때”라며 “지방의회 5선의 경륜과 광주광역시의회 최초 여성 의장으로서 입증한 리더십, 광주·전남 행정통합이라는 역사적 갈림길에서 의회 의결이라는 첫 번째 책임을 완수해낸 신수정 예비후보의 역량은 대통합시대 거점 도시와 AI 대전환 등 북구의 미래 비전을 구체적인 현실로 전환할 강력한 추진력이 될 것”이라고 밝혔다.박순애 전 북구의원도 “신 예비후보는 소외된 이웃의 권리를 정책의 중심에 세우고, 골목상권과 소상공인의 생존을 지키는 조례와 예산을 실질적으로 만들어왔다”며 “민생의 현장에서 증명해온 실무형 리더십은 복지와 경제가 함께 살아나는 북구를 이끌 가장 현실적인 힘이 될 것”이라고 말했다.신 예비후보는 “전현직 시·구의원 여러분의 지지는 북구의 대도약을 반드시 이루라는 엄중한 책임의 표현”이라며 “그 뜻을 가슴 깊이 새기고, 검증된 실력으로 북구의 변화를 결과로 증명하겠다”고 화답했다.신수정·정다은 후보간 맞대결로 치러지는 더불어민주당 광주 북구청장 후보 경선 결선 투표는 오는 8일부터 10일까지 3일간 진행된다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지