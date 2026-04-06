줄 서는 대신 ‘3분 컷’…스타벅스, 속도전 본격화
스타벅스코리아가 ‘속도’를 앞세운 비대면 주문 서비스 고도화에 나선다. 모바일 주문이 전체의 약 40%에 달하는 가운데, 대기 시간을 줄이고 소비를 더욱 촉진하려는 전략으로 풀이된다.
스타벅스코리아는 6일 매장 혼잡 시간대에 음료를 보다 신속하게 제공하는 ‘패스트 서브(Fast Serve)’ 서비스를 도입한다고 밝혔다. 이는 기존 사이렌 오더를 기반으로 한 디지털 서비스 확장의 일환이다. 실제로 스타벅스는 ‘퀵 오더’, 간편결제 도입 등 기능을 지속해서 추가해왔으며, 그 결과 지난 1월 사이렌 오더 누적 주문 건수는 7억건을 돌파했다.
‘패스트 서브’는 매장별로 주문이 집중되는 시간대에 일정 조건을 충족한 음료를 사이렌 오더로 주문하면 우선적으로 제조해 빠르게 제공하는 방식이다. 2024년 2월 시범 도입된 ‘나우 브루잉’을 한층 개선한 모델로, 당시 해당 서비스를 통해 접수된 주문의 80%가 3분 이내 제공됐고 출근 및 점심 시간대 대기 시간도 약 40초 줄어든 것으로 나타났다.
이 같은 속도 개선은 매장 내 역할 분담을 통해 구현된다. 기본 음료는 메인 파트너(음료 제조 직원)가 순차적으로 제조하는 동시에, 별도의 전담 파트너가 ‘패스트 서브’ 대상 메뉴를 맡아 병목을 줄이는 구조다.
대상 메뉴는 제조 과정이 간단한 10종으로 구성됐다. 브루드 커피, 밀크티, 콜드 브루 등 기본 베이스에 시럽이나 크림을 더하는 방식의 음료들이다. 주문 가능 수량은 1회 최대 4잔으로 제한해 대량 주문으로 인한 지연을 방지했다.
주문 절차도 간소화했다. 별도의 화면 없이 기존 사이렌 오더에서 조건을 충족하면 자동으로 ‘패스트 서브’ 주문으로 전환된다. 자주 이용하는 메뉴를 빠르게 담는 ‘퀵 오더’ 이용 시에도 동일하게 적용된다.
커스터마이징 범위도 일부 확대됐다. 얼음 양 조절이나 컵 뚜껑 변경(돔·플랫) 등 제한적 옵션을 적용할 수 있으며, 최대 4잔까지 서로 다른 음료와 사이즈를 함께 주문하는 것도 가능하다.
해당 서비스는 전국 약 720개 매장에서 운영된다. 사이렌 오더 이용 시 패스트 서브 적용 매장을 확인할 수 있으며, 매장별 운영 시간도 함께 안내된다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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