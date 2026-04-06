[속보] 법무부, ‘진술회유 의혹’ 박상용 직무집행정지

박상용 인천지검 부부장검사가 지난 3일 국회에서 열린 '윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사 특별위원회 회의 도중 대기 장소로 이동하라는 서영교 위원장의 조치에 따라 이석하고 있다. 연합뉴스

구자현 검찰총장 직무대행이 검사징계법에 따라 요청한 것을 정성호 법무부 장관이 받아들였다고 한다.

법무부는 “현재 대검은 2차 종합특검에 이첩된 수사 사건과 별개로 서울고검의 인권침해점검 태스크포스(TF)를 통해 A검사에 대한 감찰을 진행 중”이라며 “감찰 결과에 따라 신속·엄중히 조치할 예정”이라고 덧붙였다.