[속보] 법무부, ‘진술회유 의혹’ 박상용 직무집행정지
법무부가 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 주임검사로서 이화영 전 경기도 평화부지사 등을 회유했다는 의혹을 받는 박상용 인천지검 부부장검사의 직무 집행 정지 처분을 내렸다.
법무부는 6일 언론 공지를 통해 “대북송금 사건 수사 과정에서의 직무상 의무 위반, 수사 공정성에 의심이 가는 언행 등 비위로 감찰 중인 수도권 지검 A부부장검사에 대한 직무집행의 정지를 명했다”고 밝혔다. 직무집행 정지는 구자현 검찰총장 직무대행이 검사징계법에 따라 요청한 것을 정성호 법무부 장관이 받아들였다고 한다.
법무부는 “현재 대검은 2차 종합특검에 이첩된 수사 사건과 별개로 서울고검의 인권침해점검 태스크포스(TF)를 통해 A검사에 대한 감찰을 진행 중”이라며 “감찰 결과에 따라 신속·엄중히 조치할 예정”이라고 덧붙였다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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