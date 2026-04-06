시사 전체기사

[속보] 법무부, ‘진술회유 의혹’ 박상용 직무집행정지

입력:2026-04-06 15:47
수정:2026-04-06 16:01
공유하기
글자 크기 조정
박상용 인천지검 부부장검사가 지난 3일 국회에서 열린 '윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사 특별위원회 회의 도중 대기 장소로 이동하라는 서영교 위원장의 조치에 따라 이석하고 있다. 연합뉴스

법무부가 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 주임검사로서 이화영 전 경기도 평화부지사 등을 회유했다는 의혹을 받는 박상용 인천지검 부부장검사의 직무 집행 정지 처분을 내렸다.

법무부는 6일 언론 공지를 통해 “대북송금 사건 수사 과정에서의 직무상 의무 위반, 수사 공정성에 의심이 가는 언행 등 비위로 감찰 중인 수도권 지검 A부부장검사에 대한 직무집행의 정지를 명했다”고 밝혔다. 직무집행 정지는 구자현 검찰총장 직무대행이 검사징계법에 따라 요청한 것을 정성호 법무부 장관이 받아들였다고 한다.

법무부는 “현재 대검은 2차 종합특검에 이첩된 수사 사건과 별개로 서울고검의 인권침해점검 태스크포스(TF)를 통해 A검사에 대한 감찰을 진행 중”이라며 “감찰 결과에 따라 신속·엄중히 조치할 예정”이라고 덧붙였다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李 “다주택자 양도세 중과유예, 5월9일 신청까지 허용하자”
“김주애의 탱크 조종, 김정은의 후계자 시절 오마주한 것”
[단독] 집 불지른 조현병 딸, 병원들 “못받아”… 고위험군 3일 응급입원제 ‘유명무실’
환율 잡아야 하는데… 신현송 후보자 금융자산 93%가 외화
“하나님은 선하시다” 이란에서 구출된 美 장교, 급박한 메시지…트럼프 “부활절의 기적”
가업상속공제 대상 대폭 줄인다…“빵 안 굽는 베이커리카페 배제”
페달오조작 방지장치 효과있네…“오조작 53%·과속 21%↓”
“이거 써, 그럼 성적 팍팍 올라”… AI치팅 기승 中대학가
국민일보 신문구독