합의금 노리고 성범죄 허위 신고한 부부 구속 기소
합의금을 노리고 성범죄 피해를 당한 것처럼 경찰에 허위 신고한 부부가 구속 기소됐다.
제주지검 형사1부는 무고죄와 위계공무집행방해 혐의로 법률상 부부 관계인 A씨(38·여)와 B씨(41)를 구속 기소했다고 6일 밝혔다.
검찰에 따르면 A씨는 지난해 9월 25일 자신이 일하던 단란주점에서 알게 된 C씨와 술을 마신 뒤 호텔로 들어가 경찰에 ‘살려달라’는 내용의 문자 메시지를 보냈다. 같은 시각 남편 B씨도 경찰에 A씨 실종신고를 했다.
이후 A씨는 출동한 경찰관에게 C씨로부터 강간과 폭행을 당했다는 내용의 진술서를 제출했으나, 수사 결과 혐의가 인정되지 않아 경찰은 C씨에 대해 불송치 결정을 내렸다.
이에 A씨는 이의신청을 했고 사건은 제주지검으로 송치됐다.
그러나 검찰이 통신영장과 주거지 압수수색영장을 집행해 확보한 메시지에서 두 사람이 사전에 공모한 정황이 확인됐다.
검찰은 두 사람이 C씨를 유혹해 성관계를 가진 뒤 성범죄 피해를 가장해 합의금 수천만을 받아내기로 공모했다고 판단했다. 수사 과정에서 두 사람 모두 혐의를 인정했다.
검찰은 또 B씨가 허위 실종신고를 하면서 경찰 20여명이 긴급 출동해 경찰력이 낭비된 점을 들어 위계공무집행방해 혐의도 적용했다.
검찰 관계자는 “앞으로도 송치 사건과 불송치 기록을 면밀히 검토하고 적극적 보완수사를 펼쳐 진실 규명에 앞장서겠다”고 말했다.
한편 C씨에 대한 강간 등 혐의는 불기소 처분했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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