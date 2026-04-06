유연식 “30년 행정 경험으로 봉사할 것”…영등포구청장 도전

유연식 민주당 영등포구청장 예비후보. 독자제공

유 예비후보는 1966년생으로 충남 논산 출신이다. 서울대 공법학과와 행정대학원을 졸업하고 미국 위스콘신주립대에서 법제도학 석사를 취득했다. 1991년 행정고시에 합격해 서울시에서 체육과장, 여성정책담당관, 일자리노동국장, 문화본부장, 기후환경본부장, 상수도사업본부장 등을 지냈으며 현재 서울시립대 초빙교수로 활동하고 있다.