대구시장 출마 김부겸 “TK통합 빨리 재추진해야”
대구시장 선거 태풍의 눈으로 떠오른 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 6일 대구지역 기자 간담회에서 대구경북행정통합(이하 TK통합) 재추진 입장을 밝혔다.
그는 “이른 시일 내 TK통합을 추진해야 한다”며 “2년 뒤 행정통합을 계획하고 있는 부산·경남처럼 우리도 그런 방식 밖에 없다면 그렇게 해야 한다”고 밝혔다. 이어 “다음 정권에서도 약속이 유지되리라는 보장이 없기 때문에 10조원이라고 확보해야 한다”고 덧붙였다. 정부 지원을 받아내기 위해 2년 내 통합특별시장 선거도 감수할 수 있다는 취지로 읽힌다.
최근 대구 엑스코에 ‘박정희’ 명칭을 붙이겠다는 구상과 관련해서는 새로운 광장 문화를 만들어보자는 취지라고 밝혔다. 결혼식이나 공연 등 다채로운 이벤트가 열리는 광주 김대중컨벤션센터처럼 서로 간의 편견을 허물고 벽을 넘어서자는 것이 김 후보의 생각이다.
그는 선거 막판 양자 구도가 재현될 것이라고 예측하며 “답답한 대구의 상황을 타개하기 위한 돌파구로 김부겸을 써달라는 진심을 갖고 선거에 임하겠다”고 말했다.
김 후보의 선거캠프에 김 후보와 중·고등학교 동문인 권칠승 국회의원이 공동선대위원장으로 합류했다. 권영진 전 대구시장 시절 행정부시장을 맡은 채홍호 전 대구시 행정부시장은 총괄정책본부장을 맡았다. 김영길 전 민주당 정책실장은 정책본부장으로, 백수범 변호사는 캠프 대변인을 맡았다. 김현수 전 국가인권위원회 스포츠인권특별조사단장과 오영준 중구청장 후보자는 각각 공보실장과 부대변인을 맡았다.
김 후보는 이번 주부터 문희갑 등 전직 대구시장을 비롯해 종교계 지도자 등을 차례로 만난다. 또 대구시장에 출마한 국민의힘 유영하 의원의 공천 관계가 정리되면 박근혜 전 대통령도 예방할 계획이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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