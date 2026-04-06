[속보] 특검, 尹 ‘체포방해’ 2심도 징역 10년 구형
체포 방해 및 국무위원 심의권 침해 의혹으로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령의 항소심에서 내란 특검이 1심과 같은 징역 10년을 구형했다.
내란 특검은 6일 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식) 심리로 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건 결심 공판에서 징역 10년을 선고해 줄 것을 재판부에 요청했다. 이는 1심과 동일한 구형량이다.
특검은 “피고인은 범행 전 과정에서 국민으로부터 부여받은 신임을 전면으로 배반함과 동시에 헌정질서를 파괴했다”며 “이 사건 범행은 대통령 지위를 이용하고 국가재원을 동원해 공권력을 사유화하는 등 죄질이 불량하다”고 지적했다.
이어 “탄핵소추 이후 지지세력 결집을 위한 선동 행위로 (우리 사회는) 극도의 갈등과 분열을 겪었고, 후유증은 지금도 진행 중”이라며 “대통령으로서 헌법을 수호하고 집행해야 함에도 범행을 부인하며 수사·재판에 비협조적 태도로 일관하고, 형사처벌을 면하고자 증거를 인멸한 정황도 확인됐다”고 설명했다.
윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령경호처 직원을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 막게 한 혐의(특수공무집행방해 등)를 받는다.
12·3 비상계엄 선포 당시 국무회의 외관만 갖추려 일부 국무위원만 소집해 회의에 참석지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의권을 침해한 혐의(직권남용 등)도 있다.
계엄 해제 후 한덕수 전 국무총리와 김용현 전 국방부 장관이 부서(서명)한 문서에 의해 계엄이 이뤄진 것처럼 허위 선포문을 만들고, 이후 이를 폐기한 혐의(허위 공문서 작성)도 받는다.
앞서 1심은 윤 전 대통령의 주요 혐의를 유죄로 판단해 징역 5년을 선고했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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