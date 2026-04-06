스마일게이트, 공식 서포터즈 ‘스토브크루’ 3기 모집… 혜택 대폭 확대
스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 스토브의 공식 마케팅 서포터즈 '스토브크루' 3기를 모집한다고 6일 밝혔다. 스토브크루는 스토브에 입점한 게임을 직접 플레이하고 리뷰와 SNS 콘텐츠를 제작하는 역할을 맡는다.
이번 3기는 지원 자격과 활동 기간, 혜택이 모두 확대됐다. 콘텐츠 크리에이터를 꿈꾸는 20대라면 누구나 지원할 수 있다. 기존 1기와 2기 활동자도 재지원이 가능하다. 활동 기간은 오는 6월부터 12월까지 총 7개월이다. 미션 대상 게임은 인디게임에 더해 로드나인, 카제나, 에픽세븐 등 스토브 플랫폼의 주요 타이틀과 신작 게임으로 범위가 넓어졌다.
최우수 활동자에게 제공하는 인턴십 기회는 2명으로 늘어났고 상금 규모도 확대됐다. 크루 전원에게 월 활동비와 쿠폰을 지급하며 활동 종료 후 공식 해단식에서 상장과 부상을 수여한다. 지원은 오는 15일 오전 10시까지 스마일게이트 채용 페이지에서 할 수 있다.
양성열 플랫폼사업본부장은 “스토브 크루 3기는 지원 자격과 활동 범위, 혜택까지 한층 강화됐다”며 “7개월간 스토브의 폭넓은 게임 라인업을 누비며 콘텐츠 제작 역량을 키우고 싶은 분들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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