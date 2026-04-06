천안시, 시내버스 운수종사자들과 서비스 개선 캠페인
충남 천안시는 6일 신부동 아라리오 광장에서 삼안여객 운수종사자들과 함께 친절서비스 개선 캠페인을 했다고 밝혔다.
시는 최근 제기되고 있는 ‘손을 들어야만 버스를 탈 수 있다’는 부정적 인식을 개선하고, 난폭운전 근절 등 안전하고 친절한 대중교통 문화를 조성하기 위해 캠페인을 추진했다.
삼안여객 관계자와 노동조합 등 50여명은 시민 중심의 친절 서비스 실천 의지를 다짐하고, 지난해 대비 행정처분과 민원 발생 건수 30% 감소를 약속했다.
유진군 삼안여객 사업부장은 “운수종사자 서비스 개선 혁신을 위해 회사와 노조가 함께 발벗고 나섰다”며 “부정적인 대중교통 문화를 개선할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
김태종 시 대중교통과장은 “앞으로 세심히 버스 운행여건을 분석하고, 운수종사자 처우 개선을 위해 노력하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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