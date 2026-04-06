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천안시, 시내버스 운수종사자들과 서비스 개선 캠페인

입력:2026-04-06 15:39
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충남 삼안여객 운수종사자들이 6일 신부동 아라리로 광장에서 친절서비스 개선 캠페인을 하고 있다. 천안시 제공

충남 천안시는 6일 신부동 아라리오 광장에서 삼안여객 운수종사자들과 함께 친절서비스 개선 캠페인을 했다고 밝혔다.

시는 최근 제기되고 있는 ‘손을 들어야만 버스를 탈 수 있다’는 부정적 인식을 개선하고, 난폭운전 근절 등 안전하고 친절한 대중교통 문화를 조성하기 위해 캠페인을 추진했다.

삼안여객 관계자와 노동조합 등 50여명은 시민 중심의 친절 서비스 실천 의지를 다짐하고, 지난해 대비 행정처분과 민원 발생 건수 30% 감소를 약속했다.

유진군 삼안여객 사업부장은 “운수종사자 서비스 개선 혁신을 위해 회사와 노조가 함께 발벗고 나섰다”며 “부정적인 대중교통 문화를 개선할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

김태종 시 대중교통과장은 “앞으로 세심히 버스 운행여건을 분석하고, 운수종사자 처우 개선을 위해 노력하겠다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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