열흘 빨랐던 개화…상춘객 겨냥 마케팅 서두르는 유통업계

롯데홈쇼핑 자체 캐릭터 벨리곰이 지난 3일 '2026 여의도 봄꽃축제'가 열리는 여의도 윤중로 일대에서 MINI 차량을 타고 벚꽃길을 따라 카 퍼레이드를 진행하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공

편의점 GS25는 ‘이달의 도시락 피크닉편’을 출시했다. 봄꽃이 피는 나들이 시즌을 공략한 것이다. 꽃놀이·캠핑 등 야외 활동을 고려해 핑거푸드를 중심으로 기획됐다.

홈플러스는 오는 8일까지 멤버십 회원을 대상으로 한돈 YBD 황금돼지 삼겹살·목심 50% 할인 등 행사를 진행한다.