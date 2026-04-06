열흘 빨랐던 개화…상춘객 겨냥 마케팅 서두르는 유통업계
예년보다 봄꽃 개화가 빨랐던 올해 유통업계도 나들이를 계획하는 소비자들을 겨냥해 일찌감치 ‘봄꽃 마케팅’을 서두르고 있다. 봄꽃 명소에서 기업을 알릴 볼거리를 제공하거나, 피크닉 용품을 출시하는 등 서두르는 모양새다.
6일 업계에 따르면 주요 꽃놀이 명소마다 유통업체의 프로모션이 진행되고 있다. 롯데홈쇼핑은 지난 3일 벚꽃 명소인 서울 영등포구 윤중로 약 1.7㎞ 구간 전역에 6m, 3m 규모의 벨리곰 대형 조형물을 설치하고 포토부스, 셀피존 등을 운영했다. MINI 공식 딜러사인 코오롱모터스와 포토부스를 마련했으며, 벨리곰이 MINI 차량을 타고 벚꽃길을 이동한는 카퍼레이드 행사도 진행했다.
롯데홈쇼핑은 “벨리곰은 매년 봄 시즌 잠실 석촌호수 등 주요 벚꽃 명소에서 대형 전시를 이어오며 봄 대표 캐릭터로 자리매김했다”며 “실제 해당 시즌 제휴 문의가 평소 대비 2배 이상 증가하는 등 높은 관심을 얻고 있다”고 설명했다.
롯데물산은 벚꽃이 피는 시기에 맞춰 지난달 27일부터 오는 12일까지 서울 잠실 일대에서 ‘스프링 인 잠실’ 축제를 열고 있다. 롯데월드타워부터 석촌호수까지 이어지는 구간에 경관 조명을 설치한 행사다.
나들이객들이 자주 찾는 오프라인 유통 매장도 할인 행사와 프로모션을 강화해 고객들을 유치하고 있다. 직접 판매 및 할인행사도 활발하게 진행되고 있다. 현대백화점 지난 5일까지 다양한 라이프스타일 팝업스토어 및 할인 행사를 진행했다. 특히 더현대서울은 봄 시즌을 맞아 아르켓 의류 상품을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인 판매하는 행사를 열었다.
신세계사이먼은 오는 12일까지 전국 프리미엄 아울렛(여주·파주·부산·시흥)에서 스프링 클리어런스 위크를 열고 봄 시즌 할인 행사에 나선다. 점포별로 팝업스토어와 체험형 콘텐츠도 함께 선보인다.
파스쿠찌는 김천교동DT점과 한강 여의도 3·4호점 등을 커피와 함께 벚꽃 경관을 즐길 수 있는 매장으로 소개했다. 그러면서 봄 시즌을 맞아 매장에서 즐길 수 있는 쿠키 슈 젤라또와 자몽 젤라또 등을 추천했다.
‘피크닉 음식’도 적극적으로 출시하고 있다. 편의점 GS25는 ‘이달의 도시락 피크닉편’을 출시했다. 봄꽃이 피는 나들이 시즌을 공략한 것이다. 꽃놀이·캠핑 등 야외 활동을 고려해 핑거푸드를 중심으로 기획됐다. 홈플러스는 오는 8일까지 멤버십 회원을 대상으로 한돈 YBD 황금돼지 삼겹살·목심 50% 할인 등 행사를 진행한다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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