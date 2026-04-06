포스코·현대제철 노조 “포항시장 후보자 정책토론회 열자”
포스코노동조합과 포항 현대제철지회가 지역 철강산업의 위기 극복을 위한 대책 마련을 촉구하며 포항시장 후보자 초청 정책토론회 개최를 공식 제안했다.
양 노조는 6일 포항시청에서 기자회견을 열고 “포항 철강산업이 전례 없는 복합 위기에 직면해 있다”며 “이번 지방선거는 포항의 미래를 좌우할 중대한 분기점이 될 것”이라고 밝혔다.
노조는 현재 철강산업이 글로벌 공급망 재편, 저가 철강 물량 공세, 탄소중립 전환 부담, 산업용 전기요금 급등이라는 ‘사중고’에 시달리고 있다고 지적했다.
이들은 “이는 단순한 경기 침체가 아니라 산업 기반 자체를 흔드는 구조적 위기”라며 “철강산업의 붕괴는 공장 하나의 문제가 아니라 10만 철강 노동자와 가족의 생존권, 나아가 포항 지역경제 전체의 붕괴로 이어질 수 있다”고 강조했다.
또 “철강이 무너지면 소비 위축과 상권 붕괴, 인구 유출이 잇따르면서 포항이 ‘러스트벨트’로 전락할 수 있다”고 우려하며 ‘포항 철강산업 위기 극복을 위한 후보자 초청 정책토론회’ 개최를 공식 제안했다.
노조는 “포항의 미래를 책임지겠다는 후보라면 현장의 절박한 목소리에 답해야 한다”며 “위기에 대한 명확한 해법과 실행 의지를 숫자와 정책으로 제시해야 한다”고 밝혔다.
노조는 토론회를 통해 각 후보의 철강산업 위기 대응 전략을 공개 검증할 것을 요구했다. 특히 분산에너지 특구 활용, 전기요금 부담 완화, 공공 에너지 인프라 구축, 인허가 절차 패스트트랙, 지방세 감면 등 가능성 있는 정책 대안이 있음에도 불구하고, “현장 체감도는 여전히 낮다”고 꼬집었다.
이어 “지금 포항에는 선언이 아니라 실행이 필요하고, 정책을 현실로 만들 강력한 추진력이 절실하다”며 “후보자들이 실질적인 해법을 숫자와 정책으로 제시해야 한다”고 강조했다.
이날 기자회견에서는 각 정당과 후보자 캠프에 철강산업 위기 상황을 알리고, 정책토론회 개최를 요청하는 제안서 전달 퍼포먼스도 진행됐다.
노조 측은 “누가 포항의 심장을 다시 뛰게 할 수 있는지 시민과 노동자 앞에서 분명히 밝혀야 한다”며 적극적인 참여를 촉구했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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