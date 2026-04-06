“이란 전쟁에 美 1년치 임금인상분 날아갈 판”

3월 미 소비자물가상승률 3.5% 예상

“미국인 1년치 임금인상분 모두 상쇄”

CNN 분석… “트럼프 자신만만하지만

유가 150~200달러 가면 상황 급변”

“미국, 손떼도 호르무즈 개방 불확실”

주유기 노즐에서 휘발유가 떨어지는 모습. AFP연합뉴스

따라서 현재 약 40달러 상승한 유가는 GDP를 약 1% 포인트 낮출 수 있다”고 설명했다.

이는 가볍게 볼 수준이 아니지만 미국 경제에 심각한 타격을 줄 정도는 아닌 것으로 평가된다.

중동 원유 필요없는 미국



원유만이 문제가 아니다”라며 “디젤(경유) 가격이 급등하면서 트럭으로 운송되는 모든 상품의 가격이 상승하게 된다”고 해설했다. 또 호르무즈 해협을 통해 수입되는

알루미늄, 헬륨, 비료 등 다양한 품목 가격이 오르면서 건축 자재, 반도체, 식품 가격까지 영향을 받을 것으로 예상했다.

지난달 7일(현지시간) 이란 테헤란 남동부 산업지역에서 미국과 이스라엘의 공습으로 짙은 연기가 치솟는 모습. UPI연합뉴스

4년 만의 최고치이자 사상 가장 큰 하루 상승폭 중 하나였다. 이 유가는

트럼프 연설 직전 배럴당 100달러 수준이었고 전쟁 시작 전에는

70달러 이하에서 거래됐다고 CNN은 부연했다.

운송되는 중동산 원유에 거의 의존하지 않는 나라다.

하루 약 2000만 배럴의 원유 소비량 중 약 50만 배럴만 호르무즈를 통해 들여온다.

CNN은 “이는 매우 적은 양”이라며 “다른 지역에서 공급받아 대체할 수 있다”고 설명했다. 호르무즈를 거치는 원유가 필요 없다는

트럼프 대통령의 말이 틀리지는 않았다는 얘기다.

그래도 소비량 3분의 1 수입



약 2200만 배럴이다. 2위 생산국가 사우디아라비아의 두 배다. 미국이 하루에 소비하는 원유량보다도 많다.

인도 국적의 LPG(액화석유가스) 운반선 ‘자그 바산트’가 호르무즈 해협을 거쳐 지난1일(현지시간) 인도 뭄바이항에 들어서는 모습. EPA연합뉴스

600만 배럴 이상의 원유를 수입하고 있다.

전체 소비량의 약 3분의 1에 해당한다. 또 하루 약 400만 배럴의 원유를 수출한다.

트럼프가 이란의 발전소와 교량을 파괴하겠다고 위협한 뒤인 6일 미국의 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당

4.11달러로 더 뛰었다. 지난달 31일 4달러를 넘기며

2022년 8월 이후 약 4년 만에 최고를 경신한 상황이었다.

“미국은 이미 고통받고 있다”



더 이상 가격을 올릴 수 없는 일부 소규모 기업은 인력 운영과 관련해 어려운 결정을 내리고 있다”고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령을 형상화한 3D 프린팅 모형 뒤로 호르무즈 해협 지도가 펼쳐진 모습. 로이터연합뉴스

CNN은 “트럼프의 발언은 하루가 다르게 바뀌며 유가를 급등락시키고 있지만 전반적으로는 상승세를 보이고 있다”며 “이는 해협에서 주도권을 쥐고 있는 쪽이 이란이라는 점이 점점 분명해지고 있기 때문”이라고 해석했다.

미국이 전쟁에서 손을 뗀다고 해도 호르무즈 해협이 다시 열릴지 확실하지 않다는 점도 유가 상승의 배경으로 꼽힌다.