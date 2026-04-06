“이란 전쟁에 美 1년치 임금인상분 날아갈 판”

중동 전쟁 여파로 미국 연간 소비자물가 상승률이 3.5%까지 오르며 1년치 임금인상분을 잠식할 수 있다는 전망이 나오고 있다.
CNN방송은 6일(현지시간) “올해 3월 기준 연간 소비자물가 상승률이 약 3.5%로 급등할 것으로 예상된다”며 “이는 미국 노동자의 지난해 평균 임금 상승분을 사실상 모두 상쇄하는 수준”이라고 해설했다.
미국 대형 회계·컨설팅회사 RSM US의 조 브루수엘라스 수석 이코노미스트는 “배럴당 100달러 이상의 유가로 인한 충격은 일정 기간 미국 경제가 감당할 수 있다”면서도 “만약 유가가 150달러나 200달러로 올라간다면 상황은 완전히 달라질 것”이라고 말했다고 CNN은 전했다.
방송은 “월가 분석가들은 유가가 배럴당 10달러 오를 때마다 국내총생산(GDP)이 0.1~0.4% 포인트 감소한다고 추정한다”며 “따라서 현재 약 40달러 상승한 유가는 GDP를 약 1% 포인트 낮출 수 있다”고 설명했다.
이는 가볍게 볼 수준이 아니지만 미국 경제에 심각한 타격을 줄 정도는 아닌 것으로 평가된다. 다만 유가가 급등하면 상황은 빠르게 악화할 수 있다고 CNN은 경고했다.
중동 원유 필요없는 미국방송은 “원유만이 문제가 아니다”라며 “디젤(경유) 가격이 급등하면서 트럭으로 운송되는 모든 상품의 가격이 상승하게 된다”고 해설했다. 또 호르무즈 해협을 통해 수입되는 알루미늄, 헬륨, 비료 등 다양한 품목 가격이 오르면서 건축 자재, 반도체, 식품 가격까지 영향을 받을 것으로 예상했다.
지난 1일 도널드 트럼프 미국 대통령은 “미국은 호르무즈 해협을 통해 거의 원유를 수입하지 않으며 앞으로도 그럴 일이 없을 것”이라며 “우리는 그게 필요 없다. 과거에도 필요 없었고 지금도 필요 없다”고 말했다.
다음날 서부텍사스산 원유 가격이 11% 이상 뛰며 배럴당 111달러를 넘어섰다. 4년 만의 최고치이자 사상 가장 큰 하루 상승폭 중 하나였다. 이 유가는 트럼프 연설 직전 배럴당 100달러 수준이었고 전쟁 시작 전에는 70달러 이하에서 거래됐다고 CNN은 부연했다.
호르무즈 해협은 전 세계 원유의 20%가 통과하는 수로다. 하지만 미국은 이곳으로 운송되는 중동산 원유에 거의 의존하지 않는 나라다. 하루 약 2000만 배럴의 원유 소비량 중 약 50만 배럴만 호르무즈를 통해 들여온다.
CNN은 “이는 매우 적은 양”이라며 “다른 지역에서 공급받아 대체할 수 있다”고 설명했다. 호르무즈를 거치는 원유가 필요 없다는 트럼프 대통령의 말이 틀리지는 않았다는 얘기다.
그래도 소비량 3분의 1 수입현재 미국의 하루 원유 생산량은 약 2200만 배럴이다. 2위 생산국가 사우디아라비아의 두 배다. 미국이 하루에 소비하는 원유량보다도 많다.
이를 고려하면 어느 정도 에너지 자립 상태지만 미국은 여전히 하루 600만 배럴 이상의 원유를 수입하고 있다. 전체 소비량의 약 3분의 1에 해당한다. 또 하루 약 400만 배럴의 원유를 수출한다.
미국이 많은 원유를 생산하면서도 상당량을 수입하는 건 모든 원유가 같지 않기 때문이다. 미국은 가볍고 유황 함량이 낮은 원유를 생산한다. 이는 휘발유 생산에는 적합하지만 난방유, 아스팔트, 디젤 등 더 무거운 증류제품 생산에는 적합하지 않다고 CNN은 설명했다.
이 때문에 미국은 무겁고 유황 함량이 높은 원유를 생산하는 베네수엘라와 중동 등에서 원유를 수입해야 한다.
또 미국이 중동 원유를 쓰지 않더라도 다른 지역에서 공급 부족 상황이 되면 가격 상승의 영향을 받을 수밖에 없다. 원유 수입국들이 제한된 물량을 놓고 가격 경쟁을 벌이기 때문이다.
CNN은 “이란 전쟁 기간 동안에도 미국의 원유 공급 자체는 충분히 유지될 가능성이 크다”며 “문제는 미국이 글로벌 원유 시장의 가격 충격으로부터 완전히 분리돼 있지 않다는 점”이라고 지적했다.
트럼프가 이란의 발전소와 교량을 파괴하겠다고 위협한 뒤인 6일 미국의 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.11달러로 더 뛰었다. 지난달 31일 4달러를 넘기며 2022년 8월 이후 약 4년 만에 최고를 경신한 상황이었다.
“미국은 이미 고통받고 있다”방송은 “이처럼 높은 원유 및 휘발유 가격은 이미 미국 경제에 부담을 주고 있다”며 “이미 물가 상승에 지쳐 있던 중·저소득층 미국인은 주유 비용 상승으로 어려움을 겪고 있다”고 전했다.
또 “더 이상 가격을 올릴 수 없는 일부 소규모 기업은 인력 운영과 관련해 어려운 결정을 내리고 있다”고 덧붙였다.
CNN은 “트럼프의 발언은 하루가 다르게 바뀌며 유가를 급등락시키고 있지만 전반적으로는 상승세를 보이고 있다”며 “이는 해협에서 주도권을 쥐고 있는 쪽이 이란이라는 점이 점점 분명해지고 있기 때문”이라고 해석했다.
미국이 전쟁에서 손을 뗀다고 해도 호르무즈 해협이 다시 열릴지 확실하지 않다는 점도 유가 상승의 배경으로 꼽힌다.
방송은 “트레이더들은 트럼프가 이란과의 전쟁에서 출구 전략을 제시하지 못하고 있다”며 “그의 확전 위협이 원유 공급에 추가적인 타격을 줄 수 있다는 점을 우려하기 시작했다”고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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