이송환자 10명 중 3명은 중증외상…충남소방, 대응력 강화
지난해 충남 지역 이송환자 10명 가운데 3명은 중증외상환자로 나타났다.
6일 충남소방본부에 따르면 지난해 도내 이송환자 8만8856명 중 2만5741명(29%)는 중증외상환자였다. 2024년에도 이송환자 9만4232명 가운데 2만5754명(27%)이 중증외상 환자로 집계됐다.
소방본부는 중증외상환자 증가세에 대응해 구급대원의 중증외상환자 병원 전 단계 응급처치 역량 강화를 목표로 특별교육을 진행하기로 했다.
단국대병원 외상외과·흉부외과·신경외과·응급의학과 전문의 등 11명은 8일과 다음달 13일 1급 응급구조사와 간호사 등 구급대원 총 48명을 대상으로 이론과 실습 교육을 병행할 예정이다.
주요 교육 내용은 중증외상환자 병원 전 소생술, 기도 관리 및 기관 내 삽관, 출혈 관리 및 사지 부목 등이다. 특히 기도 관리·출혈 조절·외상환자 평가 등 상황별 실습 교육을 통해 구급대원이 현장에서 즉시 적용할 수 있는 대응능력을 집중적으로 강화할 계획이다.
이영주 119대응과장은 “중증외상환자는 초기 대응이 환자의 생존율을 좌우하는 만큼 구급대원의 전문적인 현장 처치 역량 확보가 매우 중요하다”며 “권역외상센터와 연계한 실습 중심 교육을 확대해 도민의 생명 보호에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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