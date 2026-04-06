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양식장 배수로 공사중 태국 노동자 흙더미에 매몰돼 숨져

입력:2026-04-06 15:04
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전북 익산 한 양식장서 사고


전북 익산시의 한 양식장에서 배수로 공사를 하던 태국 국적 40대 노동자가 흙더미에 매몰돼 숨졌다.

6일 소방당국에 따르면 이날 오전 10시23분쯤 전북 익산시 신용동의 한 양식장에서 배수관 연결 작업을 하던 태국 국적 노동자 A씨(40대)가 인근에 쌓아둔 흙더미가 무너져 내리면서 매몰됐다.

함께 작업을 하던 양식장 업주 B씨가 곧바로 굴착기를 이용해 구조에 나섰으나, 머리를 크게 다친 A씨는 현장에서 숨졌다.

경찰은 A씨가 전날 파둔 구덩이 안에서 작업을 하던 중 흙더미가 비에 쓸려내리면서 변을 당한 것으로 보고 있다.

경찰은 A씨의 정확한 사망 원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 한편 업주 B씨의 책임 여부도 조사할 방침이다.

익산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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