경기남부경찰청, ‘보복대행’ 범행 23명 검거
지난해 12월 경기 평택에서 최초로 발생한 돈을 받고 보복을 대신해 주는 이른바 ‘보복 대행’ 범죄와 관련해 경기남부 지역에서는 현재까지 총 23명이 경찰에 검거됐다.
경기남부경찰청은 돈을 받고 남의 집에 찾아가 오물을 투척하거나 페이트칠을 하는 등 보복 대행 범죄를 저지른 용의자 총 23명을 입건했다고 6일 밝혔다.
경찰에 따르면 현재까지 보복 대행 범죄는 총 15건이 확인됐다. 이 중 5건에서 용의자 9명을 검거해 수사를 통해 검찰에 5명을 구속 송치했다. 3건은 4명을 검거해 관할이 경기남부경찰청이 아닌 타 지역 경찰서로 이송했다. 나머지 7건에서는 10명의 피의자를 대상으로 현재 수사 중이다. 10명의 피의자 중 5명은 검거되고 5명은 교도소나 소년원에 수감 중인 것으로 확인됐다.
이에 따라 사건 실제 가담자는 모두 사실상 검거된 상태라는 게 경찰의 설명이다.
보복 대행 범죄 15건이 발생한 곳은 평택과 수원이 가장 많은 각 3건씩 발생했다. 이어 화성과 안산이 각 2건이었다. 의왕·시흥·군포·과천·광명에서도 각 1건씩 발생했다.
다행히 현재까지 추가적인 보복 대행 범죄 피해는 발생하지 않고 있는 것으로 알려졌다
경기남부경찰청은 ‘상선’ 수사와 관련해서는 광역수사단에 맡겨 전담하도록 했다.
이에 따라 수사에 나선 광역수사단은 현재 보복 대행업체 한 곳을 특정해 실제 운영자와 범행을 사주한 이들을 뒤쫓고 있다.
실제 보복 대행 범행을 저지른 범죄자에게 금전 보상을 해준 점을 볼때 이는 단순한 일회성 사적 모임에서 범행을 주도한 것이 아니라 전문적인 보복 대행업체가 치밀하게 개입됐을 가능성이 높다는 판단에서다.
이들 보복 범행 피의자들의 수법은 대체적으로 피해자의 집 현관문에 인분이나 음식물 쓰레기를 투척하거나 래커칠 및 명예훼손성 유인물을 살포하는 방식으로 유형화돼 있다.
하부 실행원들은 텔레그램을 통해 상선과 접촉한 뒤 고액 알바를 명목으로 60만∼80만원의 가상자산이나 현금을 약속받고 범행에 가담한 것으로 조사됐다.
이런 점을 미뤄 광역수사단은 서울 양천경찰서에서 검거한 보복 대행의 상선이 경기남부 지역 사건과도 연관성이 있는지 공조 수사를 통해 확인하고 있다.
경찰은 피해자들이 지목한 사주자들에 대해서도 확인 작업을 벌이고 있다.
경기남부청은 현재 의심되는 업체 및 범행 사주자에 대해 모니터링과 함께 지속적으로 추적 수사를 벌이고 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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