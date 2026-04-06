MSI 이어 PMPS까지…대형 게임대회 대전서 연이어 개최

이터널 리턴 대회 포스터. 대전시 제공

MSI 국제 대회에 이어 ‘이터널 리턴’과 ‘배틀그라운드 모바일’ 2026년 프로 정규시즌 유치에 성공했다고 6일 밝혔다. 이에 따라

‘이터널 리턴 마스터즈 파이널 대회’와 ‘배틀그라운드 모바일 프로시리즈(PMPS)’가 모두 대전에서 열린다.

이터널 리턴 시즌은 시즌10(4월 10~11일), 시즌11(7월 10일), 시즌12(11월 6일), 대한민국 이스포츠 리그(KEL) 결승전(11월 7~8일) 순으로 진행된다.

PMPS는 시즌1(5월 30~31일), KEL 결승전(7월 25~26일), 시즌2(10월 17~18일) 등 총 3회 개최된다.

특히 7월은 ‘2026 MSI’ 결승전과 이터널 리턴 ‘3주년 기념 페스티벌’도 대전에서 개최될 예정이다.