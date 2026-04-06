MSI 이어 PMPS까지…대형 게임대회 대전서 연이어 개최
글로벌 유명 게임 ‘리그 오브 레전드’의 ‘2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)’을 비롯해 유명 게임 대회가 대전에서 연이어 개최된다.
대전시와 대전정보문화산업진흥원은 MSI 국제 대회에 이어 ‘이터널 리턴’과 ‘배틀그라운드 모바일’ 2026년 프로 정규시즌 유치에 성공했다고 6일 밝혔다. 이에 따라 ‘이터널 리턴 마스터즈 파이널 대회’와 ‘배틀그라운드 모바일 프로시리즈(PMPS)’가 모두 대전에서 열린다.
이터널 리턴은 2021년 대한민국 게임대상 인기게임상을 수상했고, PMPS는 2026년 아이치·나고야 아시안게임 이스포츠 종목에 정식 종목으로 채택되며 큰 인기를 끌고 있는 게임이다.
이터널 리턴 시즌은 시즌10(4월 10~11일), 시즌11(7월 10일), 시즌12(11월 6일), 대한민국 이스포츠 리그(KEL) 결승전(11월 7~8일) 순으로 진행된다.
PMPS는 시즌1(5월 30~31일), KEL 결승전(7월 25~26일), 시즌2(10월 17~18일) 등 총 3회 개최된다.
특히 7월은 ‘2026 MSI’ 결승전과 이터널 리턴 ‘3주년 기념 페스티벌’도 대전에서 개최될 예정이다.
박승원 대전시 문화예술관광국장은 “대전이 대한민국을 대표하는 이스포츠 중심 도시가 될 수 있도록 성장시키겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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