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경북경찰, 근로자 3명 사망한 영덕 풍력발전소 압수수색

입력:2026-04-06 14:58
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PC 등 확보해 안전 조치 이행 여부 조사…원인과 책임 소재 규명에 노력

3월 23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 풍력발전기에서 발생한 화재 모습. 뉴시스


화재로 근로자 3명이 숨진 경북 영덕 풍력발전소 사고와 관련, 경찰이 6일 ㈜영덕풍력발전소 등에 대해 압수수색을 벌였다.

경북경찰청은 이날 광역범죄수사대 중대재해수사계 등 경찰 수사관과 근로감독관 40여명을 투입해 압수수색을 집행했다고 밝혔다.

수사관들은 관계자 PC 등을 확보해 화재 방지 및 대피 조치 등 사고 예방을 위한 안전조치가 제대로 이행되었는지 등을 면밀히 살펴볼 방침이다.

사고가 난 풍력발전기에 대한 현장 감식은 아직 절차상 이유로 실시되지 않았다.

경찰 관계자는 “날개 균열 보수 작업 중 발생한 사망사고 원인과 책임 소재를 규명하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

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