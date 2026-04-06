포항시, 청년 주도 정책 설계 역량 집중 육성
경북 포항시가 청년이 지역 변화를 주도하는 주체로 성장할 수 있도록 적극 지원에 나서고 있다.
시는 ‘청년정책학교’와 ‘청년대로 포항 프로젝트’를 통해 지금까지 청년정책 활동가 75명을 양성하며 청년 주도 거버넌스를 강화해 왔다고 6일 밝혔다.
이를 기반으로 2025년 ‘포랑새(청년정책 문자알림서비스)’와 ‘포-캠퍼(캠핑용품 대여 지원사업)’를 추진했으며 올해는 ‘청년 취업 패키지’ 사업을 신규로 추진하고 있다.
시는 청년 참여 문화를 확산하고 민·관 협력 거버넌스를 한층 강화하기 위해 ‘2026년 포항 청년정책학교’ 참가자를 오는 29일까지 모집한다.
이번 사업을 통해 청년이 주체적으로 지역 정책에 참여하는 문화를 확산하고, 민·관 협력 기반의 지속 가능한 청년 거버넌스를 구축하겠다는 방침이다.
포항에 거주하거나 활동하는 만 19세부터 39세까지의 청년 30명을 선착순으로 모집한다. 교육은 30일 킥오프 워크숍을 시작으로 6월 4일까지 매주 목요일 오후 7시부터 9시까지 총 6회에 걸쳐 포항청춘센터에서 진행된다.
교육 과정은 정책 제안 프로세스 이해, 포항시 청년정책 사례 연구, 정책 아이디어 발굴 및 퍼실리테이션, Canva를 활용한 정책 제안서 작성, 최종 발표회 등으로 구성된다. 청년들의 정책 설계 및 제안 역량을 체계적으로 높이는 데 중점을 뒀다.
참여자는 포항청춘센터&청년창업플랫폼 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 전 과정은 무료로 운영된다. 우수 제안팀에는 시상이 이뤄지고, 청년의 날 기념식에서 청년정책 유공자 표창이 수여될 예정이다. 선정된 제안은 시 정책에 연계·반영될 수 있도록 지원한다.
권오성 포항시 일자리청년과장은 “실효성 있는 정책 발굴을 통해 청년과 도시가 함께 성장하는 청년친화도시 포항을 만들어 가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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