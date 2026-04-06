‘풍무 수자인그라센트2차’ 견본주택에 사흘간 1만8000명 몰려
BS한양은 경기도 김포에 들어설 예정인 ‘풍무 수자인 그라센트 2차’ 견본주택에 주말을 포함한 사흘간 1만8000명이 방문했다고 6일 밝혔다. 견본주택은 경기도 김포시 사우동 571-8 일원에 위치해있다.
해당 단지는 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 지하 2층~지상 28층, 7개동, 총 639세대로 조성된다. 전용면적 84㎡ 509세대, 105㎡ 130세대로 구성됐다. 지난달 예비타당성조사를 통과한 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 수혜 단지다. 13일 특별공급을 시작으로 14일 1순위, 15일 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자는 4월 21일(화) 발표한다.
BS한양에 따르면 방문객은 20~30대 신혼부부부터 40~50대 중장년층까지 다양하게 구성됐다. 김포뿐 아니라 서울 마곡, 강서, 양천 등 서부권과 인천, 부천 등 방문객도 찾았다. 한 방문객은 “최근에 5호선 연장 소식을 듣고 관심을 갖게 됐다”며 “서울 구축 30평대 가격 이하로 신축 대형 타입에 살 수 있다는 점이 매력적으로 느껴져 청약해보려고 한다”고 말했다.
해당 단지는 분양가상한제가 적용됐다. 전용 84㎡는 6억원 중반대부터 7억원 초반대, 전용 105㎡는 7억원 중반대에서 8억원 초반대 수준으로 책정됐다. 비규제 단지로서 중도금 대출 등 금융 조건이 비교적 자유롭다. 풍무역세권에 마지막으로 대형 타입(105㎡)이 공급되는 단지이기도 하다. 사우동 학원가와 풍무역세권이 인근이고 사우초와 사우고도 도보 통학 가능하다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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