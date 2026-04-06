페달오조작 방지장치 효과있네…“오조작 53%·과속 21%↓”
고등학교 인근 좁은 골목길. 70세 택시기사 김모씨는 순간적으로 가속 페달을 세게 밟았다. 차량이 튀어나가려는 찰나 차에서 경고음이 울리며 속도가 꺾였고 교차로에서 튀어나오는 차량과 충돌을 피할 수 있었다.
또 다른 초등학교 앞 어린이보호구역에서도 비슷한 장면이 연출됐다. 70세 택시기사 최모씨가 보행자를 미처 보지 못한 채 후진하며 급가속했지만 차량은 더 이상 속도를 내지 못했다.
순간의 오조작을 막아낸 것은 ‘페달오조작 방지장치’와 ‘속도제한 장치’였다. 한국교통안전공단(TS)은 최근 진행한 두 장치의 시범사업에서 실제 사고 예방 사례가 잇따라 확인됐다고 6일 밝혔다.
TS는 지난해 12월부터 지난 2월까지 3개월간 고령 운전자 중심의 법인택시를 대상으로 ‘페달오조작 방지장치’와 ‘속도제한 장치’를 장착해 실험을 진행한 결과를 이날 발표했다.
분석 대상은 227대, 총 운행거리 211만㎞, 운행시간 10만 8975시간의 실주행 데이터다.
TS에 따르면 비정상적인 가속 상황에서 페달오조작 방지장치는 3628회 작동했다. 시속 15㎞ 이하에서 가속 페달을 과도하게 밟거나 엔진 회전수가 급격히 올라가는 상황에서 장치는 즉각 개입해 가속을 차단했다.
과도한 과속상황에서 속도제한 기능은 31만 6099회로 집계됐다. 제한 속도를 넘기거나 시속 140㎞ 이상으로 주행할 경우 작동해 속도를 제어하는 장치다.
TS에 따르면 장치의 작동은 단순한 ‘사고 예방’에 그치지 않았다. 시간이 지날수록 운전자의 행동 자체가 바뀌는 흐름이 확인됐다.
이들 장치의 작동 횟수를 비교한 결과 ‘페달오조작 방지장치’의 작동 횟수(PUA)는 지난해 12월 100㎞당 0.204회에서 올해 2월 0.095회로 53.4% 감소했다.
속도제한 장치(BTO)도 같은 기간 16.61회에서 13.12회로 21.0% 감소한 것으로 나타났다.
두 장치가 운전시에 반복적으로 개입하면서 운전자들이 급출발·급가속·과속 같은 위험 행동을 점차 줄인 것으로 분석된다.
정용식 공단 이사장은 “이번 시범사업은 페달오조작 방지장치가 사고를 예방할 뿐 아니라 예방관리 수단으로도 활용될 수 있음을 보여준 사례”라며 “페달오조작 방지장치 등 첨단안전장치 보급을 확대해 고령 운전자의 교통사고 사망자 감소를 위해 노력하겠다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사