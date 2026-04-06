인천대, 국가브랜드대상 5년 연속 1위…경쟁력 입증

2026년 대한민국 국가브랜드대상 시상식. 인천대 제공

대한민국 국가브랜드대상은 세계 3대 광고제 중 하나인 뉴욕 페스티벌이 주최하는 권위 있는 평가다. 국가브랜드경쟁력지수(NCI)를 기반으로 대한민국을 대표하는 분야별 브랜드를 선정한다.

올해 발표된 NCI 분석 결과에서 인천대는 종합 호감도 77.86점으로 거점국립대 중 1위를 기록했다. 브랜드 인지도, 품질, 충성도, 글로벌 경쟁력 등 핵심 지표 전반에서 고르게 높은 평가를 받았다.

NCI는 단순 선호도 조사를 넘어 소비자가 체감하는 브랜드 가치를 다차원적으로 분석하는 지표다. 항목별 평가 결과와 종합 호감도 간 상관관계를 기반으로 가중치를 산출해 브랜드의 실질적 경쟁력을 정량적으로 측정한다. 이러한 평가 체계에서 인천대는 전 영역에서 균형잡힌 성과를 기록하며 5년 연속 1위라는 결과를 이어갔다.

인천대는 국립대학 전환 이후 교육, 연구, 취·창업, 대학 평가 등 전 분야에서 지속적인 성장을 이어왔다. 세계혁신대학평가(WURI)에서도 국내 최고 수준의 성과를 기록하는 등 국제 경쟁력을 강화해 왔다.

또 인공지능(AI) 기반 교육 및 연구를 통해 미래 사회가 요구하는 인재를

양성하고 지역사회와의 협력을 바탕으로 공공적 가치 확산과 국가 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

이인재 인천대 총장은 “인천대는 지속적인 노력을 바탕으로 지역사회와 국가 발전에 기여하는 수도권 거점국립대학으로 성장하고 있다”며 “앞으로도 미래 사회를 선도하는 인재 양성과 연구 성과 창출을 통해 지역을 넘어 국가와 인류 발전에 이바지하는 대학으로 나아가겠다”고 말했다.