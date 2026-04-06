“김주애의 탱크 조종, 김정은의 후계자 시절 오마주한 것”

국정원, 국회 정보위 비공개 현안보고

“군사적 비범성 부각해 女후계자 의구심 희석 의도”

지난달 19일 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 평양 제60훈련기지에서 탱크에 탑승한 모습. 연합뉴스

“(북한은 주애의) 탱크 조종 모습 연출을 통해 군사적 비범성을 부각하려는 의도가 있다고 본다”며 “

최근 주애는 국방 분야 위주로 등장한다. 이는 여성 후계자에 대한 의구심을 희석하고 후계 서사 구축을 가속하려는 포석”이라고 분석했다.

지난달 19일 주애가 평양 제60훈련기지에서 열린 협동공격전술 연습에 동행해 김 위원장, 군 간부들과 함께 탱크를 직접 운전하는 모습을 공개했다.