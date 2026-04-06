“김주애의 탱크 조종, 김정은의 후계자 시절 오마주한 것”
국정원, 국회 정보위 비공개 현안보고
“군사적 비범성 부각해 女후계자 의구심 희석 의도”
국가정보원은 6일 북한이 김정은 국무위원장의 딸 주애가 지난달 탱크(전차)를 조종하는 장면을 공개한 것은 “후계자 시절 김정은을 오마주한 형태”라고 국회에 보고했다.
국회 정보위원회 여야 간사인 더불어민주당 박선원 의원과 국민의힘 이성권 의원은 이날 정보위가 비공개로 연 전체회의에서 국정원으로부터 이 같은 보고를 받았다고 전했다.
국정원은 “(북한은 주애의) 탱크 조종 모습 연출을 통해 군사적 비범성을 부각하려는 의도가 있다고 본다”며 “최근 주애는 국방 분야 위주로 등장한다. 이는 여성 후계자에 대한 의구심을 희석하고 후계 서사 구축을 가속하려는 포석”이라고 분석했다.
조선중앙통신은 지난달 19일 주애가 평양 제60훈련기지에서 열린 협동공격전술 연습에 동행해 김 위원장, 군 간부들과 함께 탱크를 직접 운전하는 모습을 공개했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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