연천군, 고령 퇴원환자 맞춤형 통합돌봄 구축
경기 연천군이 퇴원 환자의 돌봄 공백 해소를 위해 지역 맞춤형 통합돌봄 연계체계를 구축한다.
연천군은 ‘연천형 통합돌봄(연천ON돌봄) 퇴원 환자 연계 사업’의 원활한 추진을 위해 현대병원, 추병원, 포천우리병원, 동두천중앙성모병원 등 4개 의료기관과 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 협약은 병원 퇴원 이후 일상생활이 어려운 고령 군민에게 지속적인 돌봄 서비스를 제공하기 위한 것으로, 지난달 27일부터 시행된 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률에 맞춰 추진된다. 이번 사업은 만 65세 이상 군민이 거주지에서 안정적으로 생활할 수 있도록 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하는 데 목적이 있다.
연천군은 의료 인프라가 부족한 지역 특성을 고려해 군민들이 자주 이용하는 인근 남양주, 의정부, 포천, 동두천 소재 병원과 협력 체계를 구축했다. 이를 통해 관외 병원에서 치료를 마친 환자도 지역사회 돌봄으로 자연스럽게 연계될 수 있도록 했다.
협약에 따라 각 병원은 퇴원 예정 환자 중 돌봄이 필요한 대상자를 사전에 평가해 연천군으로 연계하고, 군은 이를 바탕으로 개인별 맞춤형 통합돌봄 계획을 수립해 서비스를 제공한다.
군 관계자는 “기존에는 환자가 퇴원 후 직접 돌봄 서비스를 찾아야 했지만, 앞으로는 병원 내 전담 창구를 통해 지자체로 즉시 연계되면서 보다 신속하고 체계적인 지원이 가능해질 전망”이라며 “이번 협약을 계기로 퇴원 환자에 대한 맞춤형 통합돌봄 서비스를 본격적으로 확대하고, 지역 내 돌봄 안전망을 강화해 나갈 방침”이라고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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