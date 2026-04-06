광주 올 1월 출생아 수 704명… 4년 만에 최다
증가율 전국 평균 웃돌아
생애주기 정책 효과 기대
광주지역 올 1월 출생아 수가 704명으로 4년 만에 최다치를 기록했다. 혼인 건수와 함께 출생아가 늘면서 저출생 대응 정책이 효과를 나타내고 있다는 분석이 나온다.
광주광역시는 최근 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월 인구동향’을 분석한 결과 올해 1월 광주지역 출생아 수가 704명으로 전년 동월 614명보다 90명(14.7%) 늘었다고 6일 밝혔다. 이는 최근 4년간 1월 기준 최고치이며, 전국 평균 증가율(11.7%)을 웃도는 수치다.
혼인 건수도 증가했다. 1월 한달간 광주지역 혼인 건수는 548건으로 전년 동월(514건)보다 6.6%(34건) 늘었다. 결혼 이후 일정 시차를 두고 출산으로 이어지는 인구구조 특성을 고려할 때 저출생 정책 효과가 본격적으로 나타나고 있다는 분석이다.
광주시는 결혼부터 임신·출산·양육, 일·생활 균형까지 이어지는 6단계 돌봄체계를 구축해 촘촘한 지원망을 운영하고 있다. 특히 ‘아이키움 올 인(ALL IN) 광주 4대 케어’를 통해 양육 초기 부담 완화에 집중해왔다. 특히 양육 초기 소득 감소와 양육비 부담을 덜기 위해 ‘아이키움 올 인(ALL IN) 광주 4대 케어’를 단계적으로 확대해 왔다.
주요 지원사업은 출생가정 축하상생카드, 첫만남 이용권, 부모급여, 아동수당을 비롯한 현금성 지원은 물론 난임부부 지원과 공공심야어린이병원, 아이돌봄, 손자녀 가족돌봄, 육아휴직 대체인력 근로자 지원 등으로 다양하다. 관련 지원사업에 대한 정보는 ‘광주아이키움’ 홈페이지를 통해 쉽게 알아볼 수 있다.
광주시는 올해도 12개 부서 협업을 통해 총 2909억원 규모의 ‘광주아이키움 2.0’을 추진하고 있다. 52개 과제를 중심으로 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성에 속도를 낼 방침이다.
광주시 관계자는 “이번 지표 반등은 광주의 돌봄 정책이 시민들의 삶 속에 깊이 뿌리내리고 있다는 희망적인 증거”라며 “혼인과 출생 증가 흐름이 이어지도록 빈틈없는 출산·양육 지원정책을 추진하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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