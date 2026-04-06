대구노동청, 4.5일제 등 노동시간 단축 지역기업 지원
대구지방고용노동청은 올해부터 ‘워라밸+4.5 프로젝트’ 사업을 신설해 장시간 근로환경에서 벗어나지 못하는 중소기업의 자발적인 실노동시간 단축을 지원한다고 6일 밝혔다.
이 사업은 일과 삶의 균형에 대한 사회적 관심이 높아지는 추세를 반영해 기존의 주 5일 근무 체계를 넘어 보다 유연하고 효율적인 근무환경을 조성하는데 목적이 있다. 20인 이상 기업이 우선지원 대상이며 노사 합의를 통해 임금 감소 없이 주 4.5일제 등 실노동시간을 단축해 운영하는 경우 지원을 받을 수 있다.
지원금은 도입수준(전면·부분도입)과 기업규모(50인 이상 혹은 미만)에 따라 노동자 1인당 월 20만~60만원까지 1년간 차등 지원된다. 또 주 4.5일제 도입 등 실노동시간 단축 후 직전 3개월 대비 평균 노동자수가 증가한 기업은 신규 채용 1인당 월 60만~80만원을 추가로 1년간 지원 받을 수 있다.
사업 참여를 희망하는 기업은 ‘노사발전재단 홈페이지’를 통해 온라인으로 상시 신청할 수 있다. 워라밸+4.5프로젝트는 원활한 참여를 지원하기 위해 수행기관을 선정해 운영하고 있다. 대구·경북 지역 수행기관은 경북경영자총협회로 참여 신청부터 자문, 지원까지 전 과정에 대한 컨설팅을 무료로 제공받을 수 있다.
김선재 대구고용복지플러스센터 소장은 “노동자의 워라밸은 더 이상 선택이 아닌 필수”라며 “워라밸을 선호하는 청년들에게 노동시간 단축과 같은 유연한 근로환경을 제공해 지역기업에 대한 인식을 긍정적으로 변화시킬 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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