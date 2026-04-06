인천관광공사, 원도심 매력 발굴 위한 관광 콘텐츠 공모

인천 원도심 관광 콘텐츠 공모 홍보 이미지. 인천관광공사 제공

이번 공모는 인천 원도심 전역의 역사·문화, 관광시설, 미식·상권 등 관광자원을 활용한 축제·이벤트 및 스포츠 행사, 투어·체험 등 관광 콘텐츠를 발굴하는 데 목적이 있다.

인천 관광상품 및 서비스, 콘텐츠 등을 제공(예정 포함)하는 단체라면 누구나 참여할 수 있다. 특히 올해는 월미도와 개항장을 비롯해 부평구, 계양구, 서구, 강화군 등 원도심 전역을 중심으로 인천의 특색을 담은 시민 참여형 체험 콘텐츠를 발굴하는 데 중점을 둔다.

공모 절차는 1차 서류심사, 2차 발표심사를 거쳐 최종 5개 업체를 선정한다. 선정된 업체에는 각 2000만원의 사업비가 지원된다. 인천시와 공사의 공식 홍보 채널(SNS 등)을 활용한 마케팅 지원 혜택도 함께 제공된다.

이와 함께 최근 트렌드에 발맞춰 야간 관광 및 반려동물 동반 관광 콘텐츠 공모도 함께 추진하며 관광 테마의 다변화를 꾀할 계획이다.

유지상 공사 사장은 “이번 공모를 통해 지역의 특색 있는 관광 콘텐츠를 발굴하고 민간과의 협력을 바탕으로 지속 가능한 관광 생태계를 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.