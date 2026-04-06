부산상의-벡스코 맞손…MICE로 기업 성장 지원
전시장 임대료 20% 할인 혜택 제공
글로벌 네트워크 공유로 판로 확대
지역 특화 산업 연계 콘텐츠 발굴
부산상공회의소와 벡스코가 지역 기업의 해외 진출 지원과 마이스(MICE) 활용 확대를 위한 협력에 나섰다. 전시장 임대료 할인과 글로벌 네트워크 공유를 통해 기업의 비즈니스 기회를 넓힐 것으로 기대된다.
부산상공회의소는 6일 벡스코와 ‘부산 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 협약을 통해 지역 기업의 비즈니스 역량 강화를 위한 MICE 인프라 지원과 글로벌 네트워크 공유, 지역 특화 산업 연계 콘텐츠 발굴 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 했다.
특히 벡스코는 부산상의 회원사를 대상으로 전시장과 누리마루 APEC하우스 회의장 임대료를 20% 할인해 기업 행사 비용 부담을 낮춘다. 전시회 참여 기회 확대와 함께 보유한 글로벌 네트워크를 활용한 해외 마케팅 지원도 추진할 계획이다.
부산상의는 회원사들이 벡스코 인프라를 적극 활용할 수 있도록 지원하고, 기업 수요를 발굴해 MICE 플랫폼과 연결하는 역할을 맡는다.
이번 협약은 지역 기업의 전시·컨벤션 참여를 확대하고 지역 MICE 산업 활성화로 이어질 것으로 기대된다.
양재생 부산상의 회장은 “이번 협약은 지역 기업이 벡스코라는 글로벌 플랫폼을 통해 해외 시장으로 진출하는 계기가 될 것”이라며 “기업이 체감할 수 있는 지원을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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