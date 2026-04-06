부산 지하차도서 침하…전면 통제 후 하루 만에 복구
내성·수영강변 지하차도 잇단 침하
경찰 통제…재난문자 6차례 발송
GPR 탐사 결과 지하 공동 미확인
부산 내성지하차도와 수영강변지하차도 일대에서 도로 침하가 잇따라 발생해 한때 전면 통제되는 등 시민 불편이 빚어졌지만, 하루 만에 복구가 완료됐다.
6일 부산시에 따르면 지난 4일 내성지하차도 진입로에서 도로 침하가 발생한 데 이어 5일에는 인접 구간과 수영강변지하차도에서도 추가 침하가 확인됐다. 이번 침하는 내성지하차도 일원 4곳과 수영강변지하차도 일원 2곳 등 총 6개 지점에서 발생했으며, 각 구간은 가로 1.5m, 세로 2.0m 규모로 파악됐다.
시는 재난상황실 접수 직후 안전 안내 문자를 6차례 이상 발송하고 상황판단회의를 개최하는 등 대응에 나섰다. 경찰과 협조해 차량을 통제하고 건설본부를 중심으로 야간 긴급 굴착과 복구 작업을 진행했다.
수영강변지하차도는 5일 오후 5시 교통을 통제한 뒤 지반 탐사(GPR)를 했으며 공동 등 추가 위험 요소는 발견되지 않았다. 이후 아스콘 포장 등 복구 작업을 거쳐 같은 날 오후 10시50분 정상 개통됐다.
내성지하차도는 침하 구간 주변을 굴착한 결과 싱크홀이나 공동 현상은 확인되지 않았다. 토사 되메우기 이후 잔류 침하와 동절기 공사 이후 해빙기에 따른 지반 이완이 복합적으로 작용한 것으로 추정됐다. 시는 밤샘 복구 작업을 통해 6일 오전 6시 부분 개통에 이어 6시30분 전면 개통을 완료했다.
시는 이번 사고와 관련해 정밀 지반 분석을 진행하는 한편 만덕~센텀 구간을 중심으로 추가 지반 탐사(GPR)를 할 계획이다. 침하 구간에 대해서는 이달 중 전면 재포장을 추진한다.
박형준 부산시장은 “지반 모니터링을 강화해 유사 사고가 재발하지 않도록 하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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