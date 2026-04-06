‘대전사이언스페스티벌’ 17일 개막… 주제는 ‘AI와 인간의 공존’

‘인공지능(AI)과 인간의 공존’으로 설정했다.

행사는 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장과 엑스포과학공원, 엑스포다리, 엑스포시민광장, 한밭수목원, 국립중앙과학관 등 6개 거점을 중심으로 운영된다. 각 공간은 전시·포럼·체험·공연 등 기능별 주제로 구성되며, 방문객들이 다양한 콘텐츠를 연속해서 경험할 수 있도록 각 공간을 하나의 동선으로 연결했다.

세부적으로 실내 공간은 AI와 첨단기술 전시·포럼이, 야외에서는 시민 참여형 과학 문화 체험 프로그램과 공연 등이 마련됐다.

엑스포과학공원과 엑스포시민광장에 마련된 프로그램은

축제 개막식과 각종 공연, 체험부스를 비롯해 RC카 레이싱과 종이비행기 챌린지, 흑백과학자 퀴즈 등 전 세대가 함께 참여할 수 있는 프로그램이 마련됐다.

과학마술과 버스킹 공연 등 문화·예술 콘텐츠를 결합한 프로그램도 준비됐다. 일례로 대한민국 대표 일루셔니스트 이은결은 개막공연에서 AI 등 과학과 마술이 결합한 특별한 무대를 선보인다.

세계과학문화포럼에서는 대한민국 대표 인지심리학자 김경일 교수, 바르토슈 그쥐보브스키 기초과학연구원 단장, 서양미술 전문가 전원경 교수, 채수응 영화감독, 흑백요리사 임희원 셰프, 과학 유튜버 궤도 등이 참여해 과학기술과 인간의 삶, 문화·예술의 접점을 다각도로 조명한다.

”고 말했다.